TRANSDOLOMITES * FERROVIA VALLI AVISIO: PRESIDENTE GIRARDI, « IL 21/9 A TRENTO PRESENTAZIONE STAMPA, FUCUS SULLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA »

07.59 - lunedì 18 settembre 2023

Transdolomites organizza una conferenza stampa per giovedì 21 settembre alle 10.30, nella saletta della Birreria Pedavena (Trento, via s. Croce 15). All’ordine del giorno il progetto di finanziamento della “Ferrovia valli Avisio”.

Nel percorso storico che che tra il 2009 e 2020 ha accompagnato la fase di studi tecnico-economici della proposta progettuale per un nuovo collegamento ferroviario tra Trento e Penia di Canazei Transdolomites ha scientificamente dimostrato la fattibilità dell’opera e la sua sostenibilità economica.

In attesa della firma del Protocollo d’Intesa tra Rfi e PAT la cui richiesta è stata formalizzata dalla PAT nel 2023, circa lo studio di fattibilità per la Ferrovia Avisio, le informazioni in nostro possesso forniscono già ora un buon numero di informazioni di peso a favore del progetto in oggetto.

Il prossimo passo di Transdolomites è quello di internazionalizzare non solo la proposta progettuale della Trento-Penia ma una visione articolata di reti ferroviarie tra la Svizzera e la Regione Trentjno-Alto Adige con l’obiettivo di promuovere l’interesse a trovare soggetti interessati ad investire economicamente in tale direzione.

La Ferrovia Retica già nel 2010 aveva comunicato per iscritto il suo interesse ad investire nel progetto della Ferrovia Avisio. Posizione ribadita dalla stessa società nel maggio del 2023 in occasione del convegno di Transdolomites del 10 maggio sui trasporti transfrontalieri. Tra il 2027 e 2035 verrà attivato anche il programma europeo per il cofinanziamento dei progetti ferroviari per i trasporti regionali e urbani.

Obiettivo di Transdolomites è dunque puntare con decisione al finanziamento delle infrastrutture ferroviarie mancanti tra Svizzera e Trentino.

Ecco allora che su iniziativa di Ing. Walter Finkbohner (CH), Ing. Willi Hüsler (CH), con la collaborazione dell’Associazione degli Ingegneri del Trasporto Pubblico, Sezione di Zurigo/Svizzera Est, („Gesellschaft der Ingenieure des öffentlichen Verkehrs -association des ingènieurs des trasport publics) GdI Zürich-Ostschweiz e Associazione Transdolomites è nato l’evento “Espansione delle ferrovie nella Regione Autonoma del Trentino e dell’Alto Adige “ “Ausbau der Bahnen in der Autonomen Region Trentino und Südtirol. Beispiele: Ferrovia del Avisio, Südtiroltakt und Dreieck Meran/Tirol/Schenna “.

Esso avrà luogo giovedì 26 ottobre 2023, ore 17:15 -ca. 20,00 nell’Auditorium Westlink nella Stazione di Zurigo Altstetten. Possibilità anche di partecipazione da remoto Gli interventi saranno in lingua tedesca.

L’occasione della conferenza stampa del 21 settembre prossimo sarà occasione di fare un focus su questa azione di Transdolomites, descrivere il programma, formalizzare l’invito ai media e spiegare verso quale target l’evento di Zurigo intende rivolgersi.

Massimo Girardi

Presidente Transdolomites