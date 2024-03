U.S. ACLI TRENTINO E TRENTO ACADEMY * SUMMER CAMP: « AL VIA LE ISCRIZIONI, APPUNTAMENTI IN 16 LOCALITÀ DEL TERRITORIO »

10.22 - mercoledì 6 marzo 2024

Al via le iscrizioni per i Summer Camp: appuntamenti in 16 località del Trentino. Tornano anche quest’anno i camp diurni organizzati durante l’estate da Trento Academy e U.S. Acli Trentino. Le iscrizioni per ragazzi e ragazze apriranno giovedì 7 marzo con la novità assoluta dei camp dedicati ai portieri. Sarà possibile usufruire dei Buoni di Servizio Provinciali.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate e con essa dei Summer Camp targati Trento Academy e U.S. Acli Trentino, appuntamenti rivolti a ragazze e ragazzi con la passione per il calcio. Come sempre, i partecipanti, saranno guidati da uno staff di primo livello, composto dai tecnici e dai preparatori atletici del Settore Giovanile del Trento. La novità di quest’anno sarà quella dei camp dedicati ai portieri che si andranno ad aggiungere a quelli per ragazze e ragazzi e quelli dedicati unicamente al mondo calcistico femminile.

Giovedì 7 marzo 2024 prenderanno il via le iscrizioni (per le quali sarà possibile richiedere i Buoni di Servizio Provinciali) per un calendario fitto di impegni a partire già dalla seconda settimana di giugno sino agli ultimi giorni del mese di agosto. Durante tutti i Summer Camp, i giovani partecipanti riceveranno l’allenamento più adeguato in relazione alla propria esperienza, così da riuscire a migliorare, anche durante le vacanze estive, le proprie competenze calcistiche. Ma non solo perché, oltre agli allenamenti e alle partite, per tutti gli iscritti non mancheranno divertimento e allegria.

Le settimane di camp diurno, ossia dal lunedì al venerdì dalla mattina sino al tardo pomeriggio, saranno ben nove. E a queste si aggiungeranno poi due appuntamenti dedicati alle giovani e ai giovani portieri. I camp saranno dislocati in 16 località diverse della Provincia Autonoma di Trento. Partendo dal capoluogo e arrivando sino in Primiero, in Piana Rotaliana, in Val di Cembra, in Bassa e Alta Valsugana, nella Busa, in Bassa e Alta Val di Non, nelle Giudicarie, nella Valle delle Chiese, in Val di Sole e sull’Altopiano della Paganella.

Durante le giornate le ragazze nate dal 2009 al 2015 e i ragazzi nati dal 2011 al 2015 si cimenteranno in allenamenti, giochi e attività sportive formative, guidati dai tecnici e dai preparatori atletici del Settore Giovanile del Trento, coadiuvati ogni settimana dagli allenatori delle Società Sportive del territorio che collaboreranno direttamente e attivamente all’organizzazione. Saranno infatti molte le realtà calcistiche coinvolte: U.S. Alta Giudicarie, Altopiano Paganella, Unione Sportiva Bassa Anaunia, U.S.D. Gardolo, U.S. Isera, F.C. Mezzocorona, A.S.D. Ortigaralefre, U.S. Primiero, U.S. Ravinense, A.S.D. Redival, G.S.D. Roncegno Terme, A.S.D. Rotaliana, A.S.D. Settaurense, Pool del Chiese, S.S. Stivo Oltresarca, A.C. TNT Monte Peller, Val di Cembra.

DATE E LOCATION DEI SUMMER CAMP:

GIUGNO:

PRIMA SETTIMANA

12 – 14 giugno: Ravina di Trento (camp dedicato a portieri e riservato ai ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

SECONDA SETTIMANA

17-21 giugno: Ravina di Trento (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

17-21 giugno: Gardolo di Trento (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

17-21 giugno: Masen di Giovo (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

17-21 giugno: Mezzocorona (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

TERZA SETTIMANA

24-28 giugno: Ravina di Trento (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

24-28 giugno: Gardolo di Trento (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

24-28 giugno: Roncegno (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

24-28 giugno: Bolognano (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

LUGLIO

QUARTA SETTIMANA

1-5 luglio: Ravina di Trento (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

1-5 luglio: San Martino di Castrozza (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

1-5 luglio: Breguzzo (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

QUINTA SETTIMANA

8-12 luglio: Ravina di Trento (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

8-12 luglio: Villa Agnedo (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

8-12 luglio: Tuenno (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

8-12 luglio: Isera (ragazze dal 209 al 2015)

SESTA SETTIMANA

15-19 luglio: Flavon (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

SETTIMA SETTIMANA

22-26 luglio: Storo (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

OTTAVA SETTIMANA

29 luglio-2 agosto: Storo (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

29 luglio-2 agosto: Roncegno (ragazze dal 2009 al 2015)

AGOSTO

NONA SETTIMANA

5-9 agosto: Peio (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

DECIMA SETTIMANA

19-23 agosto: Andalo (ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

UNDICESIMA SETTIMANA

26-28 agosto: Trento (camp dedicato a portieri e riservato ai ragazzi dal 2011 al 2015 e ragazze dal 2009 al 2015)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Per tutte le informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata sia sul sito www.aclitrentine.it sia sul sito www.actrento.com. Oppure inviare una mail all’indirizzo: campusacli@aclitrentine.it o chiamare il numero 0461/277266 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 15).