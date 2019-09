VVF RIVA DEL GARDA (TN) * INTERVENTO: « TURISTA TEDESCA CADE DA UN’ALTEZZA DI 8 METRI IN LOCALITà DòS DE VILA, ELITRASPORTATA AL SANTA CHIARA »

Oggi alle 13:40 circa una signora sulla settantina di nazionalità tedesca in vacanza con il marito sul Garda, mentre era intenta a praticare arrampicata sportiva è rovinata da un’altezza di circa 7/8 metri in località Dòs de Vila presso una delle zone frequentate appunto da arrampicatori. La chiamata avvenuta tramite 112 ha attivato l’ambulanza con infermiere di Arco, il Soccorso Alpino di Riva, l’elisoccorso e 2 squadre di soccorso dei VV.F. di Riva.

Raggiunto il luogo la Sig.ra è stata immoblizzata e stabilizzata dal medico d’urgenza verricellato dall’alto. Successivamente trasportata a mano fino ad un luogo idoneo per il prelievo aereo avvenuto sempre con verricello. La Sig.ra era in stato cosciente e non critico, trasportata al S.Chiara di Trento. Il marito ha vivamente ringraziato tutti i soccorritori intervenuti. Presenti i CC di Torbole per l’identificazione dei luoghi e delle persone.