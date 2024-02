TRENTO CALCIO FEMMINILE * SPORT: « LE AQUILOTTE SARANNO IMPEGNATE A MATTARELLO CONTRO IL VENEZIA CALCIO 1985 (11 FEBBRAIO ORE 14.30)

16.12 - sabato 10 febbraio 2024

Domenica 11 febbraio, il Trento Calcio Femminile sarà impegnato a Mattarello, ore 14.30, contro il Venezia Calcio 1985, avversario sfidato nella prima giornata di campionato – finita 1-3 per le aquilotte, al “Nereo Rocco” di Marcon. La gara si prospetta qualitativamente e atleticamente molto impegnativa: il Venezia Calcio 1985 è fermo al 7° posto, a qualche vittoria di distanza dal 3°, occupato dal Venezia (con 31 punti e una gara in meno rispetto alle gialloblù). Il gruppo allenato da Mister Perina è reduce da un’ottima prestazione contro il Padova – vittoria per 3-0 nell’anticipo – e lo stesso si può dire del prossimo avversario: il Venezia Calcio 1985 ha chiuso il proprio girone di andata con un pareggio contro il Südtirol (2-2).

LE CONVOCATE DI MISTER MAURO PERINA:

Le convocate:

Portieri: Brigadoi, Rubinaccio

Difensori: Bertamini, Lenzi, Lucin, Ruaben, Pavana, Parisi, Tomasi, Tonelli

Centrocampisti: Antolini, Baldo, Chemotti, De Pellegrini, Torresani

Attaccanti: Bonfanti, Greguoldo, Lucchetta, Mascanzoni, Rosa

LA TERNA ARBITRALE

La direzione della gara sarà affidata a El Ella Omar Abou – dalla sezione di Milano – coadiuvato da Luigi Giuseppe Acquaroli e Alessia Marangiò – entrambi dalla sezione di Trento.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA DI STEFANO SCALI, PREPARATORE DEI PORTIERI GIALLOBLU:

“Ci aspetta un filotto di partite complicate per tanti aspetti, ma siamo pronte: abbiamo lavorato bene e le prestazioni delle ultime gare ci stanno dando certezza, ora bisogna cavalcare l’entusiasmo della posizione che abbiamo. Questo è un fattore di traino, agevola ma stressa molto. Per le mie esperienze, tra campionati vinti e lotte retrocessione, era molto più difficile stare su che ai bassi fondi. Sta a noi, e alle ragazze, dobbiamo essere bravi a trasmettere la tranquillità che meritano, facendole esprimere al massimo, in una situazione del genere. Domenica è complicata, veniamo da una striscia di risultati positiva, loro idem: hanno inanellato molti risultati utili, che hanno permesso di essere a ridosso delle prime della classe, daremo vita a una gara spettacolare sicuramente. Non sarà facile, ma giocare contro squadre di questo livello è un motivo di traino e di spinta per raggiungere determinati obiettivi”.