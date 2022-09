MFE-MEDIAFOREUROPE NV * RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2022: « RICAVI NETTI CONSOLIDATI IN AUMENTO A 1.388 MILIONI / UTILE NETTO A 84,6 MLN»

09.03 - mercoledì 28 settembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE), riunitosi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato all’unanimità̀ le informazioni periodiche finanziarie relative al primo semestre 2022.

Ricavi netti consolidati: in aumento a 1.388,5 milioni di euro

Risultato operativo (EBIT): positivo per 112,0 milioni di euro

Generazione di cassa (Free cash flow): 270,2 milioni di euro

Utile netto: 84,6 milioni di euro

Pur in un contesto di crisi geo-politica ed economica caratterizzato da aumento dell’inflazione, emergenza energetica e diminuita propensione al consumo, nei primi sei mesi del 2022 i conti del Gruppo non hanno risentito di impatti significativi grazie all’immediata reattività gestionale.

I ricavi netti consolidati crescono rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e la raccolta pubblicitaria di Gruppo, nonostante un secondo trimestre molto difficile, ha registrato un andamento decisamente migliore rispetto a quello del mercato grazie alla leadership televisiva delle reti Mediaset sia in Italia (oltre il 40% di share sul target commerciale in prima serata) sia in Spagna.

In questo modo, anche attraverso l’attento controllo dei costi nonostante l’impennata dell’inflazione e del prezzo dell’energia, MFE è riuscita a ottenere nel semestre un risultato netto positivo, il deciso calo dell’indebitamento e un’importante generazione di cassa caratteristica (Free cash flow).

Di seguito, ecco la sintesi dei principali risultati di Gruppo del primo semestre 2022.

• I Ricavi netti consolidati registrano un lieve ma significativo aumento a 1.388,5 milioni di euro rispetto ai 1.387,2 milioni del primo semestre 2021. In Italia, i ricavi sono saliti a 974,6 milioni di euro rispetto ai 963,7 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente con una crescita dell’1,1%. In Spagna i ricavi si attestano a 415,2 milioni di euro rispetto ai 423,6 milioni del 2021.

Decisiva la capacità dei Ricavi pubblicitari lordi di assorbire l’urto della crisi. In Italia raggiungono 976,4 milioni di euro in linea con i 976,9 milioni del 2021: un andamento positivo – rispetto al calo del mercato pari al – 2,8% nel semestre (dati Nielsen) – che ha permesso di far crescere ulteriormente la quota Mediaset sul totale della raccolta italiana. In Spagna i ricavi pubblicitari lordi si attestano a 385,8 milioni di euro rispetto ai 406,1 milioni del 2021, dato allineato a quello del mercato TV locale (-5,0%, dati Infoadex).

• I costi operativi complessivi consolidati (costi del personale, costi per acquisti, servizi e altri oneri, ammortamenti e svalutazioni di diritti e di altre immobilizzazioni) ammontano a 1.276,5 milioni di euro rispetto ai 1.188,5 milioni del primo semestre 2021.

In Italia i costi sono stati pari a 957,5 milioni di euro rispetto agli 869,1 milioni del 2021, un andamento che, in aggiunta ai rincari dell’energia, risente di contratti non presenti nel primo semestre 2021 in quanto attivati nella seconda parte dell’esercizio (diritti triennali della Coppa Italia e Supercoppa oltre a competenze relative alla raccolta pubblicitaria della Serie A gestita dal Gruppo per terze parti). In Spagna i costi ammontano a 319,3 milioni di euro stabili rispetto ai 319,8 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

• ll risultato operativo (Ebit) è positivo per 112,0 milioni di euro rispetto ai 198,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2021.

• Il risultato netto consolidato è ancora una volta positivo per 84,6 milioni di euro. Nello stesso periodo dell’esercizio precedente l’utile ammontava a 226,7 milioni di euro anche per effetto della plusvalenza pro-quota di 86,7 milioni di euro generata dalla partecipata EI Towers (40%) attraverso la cessione di Towertel.

• L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2022 è pari a 630,7 milioni di euro in diminuzione rispetto agli 869,2 milioni di euro di inizio periodo. Escludendo le passività rilevate a partire dal 2019 ai sensi dell’IFRS 16 e il debito finanziario residuo derivante dalle acquisizioni della partecipazione in ProsiebenSat.1 SE, l’indebitamento finanziario netto rettificato è pari a 487,3 milioni di euro (689,1 al 31 dicembre 2021).

• La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è stata pari a 270,2 milioni di euro, un valore praticamente in linea con i 274,7 milioni di euro dell’ottimo primo semestre 2021.

• Ascolti televisivi. Nei primi sei mesi 2022 le reti Mediaset confermano una netta leadership sul target commerciale sia in Italia sia in Spagna.

In Italia, tutti i canali registrano risultati in crescita rispetto al primo semestre 2021 e il primato nazionale Mediaset sul target commerciale si consolida in tutte le principali fasce orarie, con un picco del 40,9% di share in Prime time. Canale 5 si conferma prima rete italiana sul target 15-64 anni nel totale giornata (19,4%).

In Spagna, le reti del Gruppo mantengono la leadership assoluta nelle 24 ore con il 29,5% di share sul target commerciale. Telecinco si conferma rete spagnola più vista sul target commerciale nel totale giornata (14,1%).

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet https://www.mfemediaforeurope.com/en/ nei tempi previsti dalla normativa vigente.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il contesto generale continua a essere caratterizzato da sensibile incertezza su durata e intensità del rallentamento economico mondiale – e dell’eurozona in particolare – indotto dal perdurante conflitto in Ucraina.

Le previsioni dei principali studi di ricerca stanno progressivamente delineando possibili scenari recessivi per l’ultimo trimestre 2022 e per l’avvio del prossimo anno. La ragione è la forte inflazione generata dall’escalation dei prezzi energetici oltre agli ulteriori interventi monetari restrittivi pianificati dalle banche centrali con l’obiettivo di contenere e stabilizzare la spinta inflattiva.

Per il momento, tale scenario non sta generando rallentamenti significativi nella raccolta pubblicitaria del Gruppo, il cui andamento nei prossimi mesi potrebbe comunque risentire di una prevedibile contrazione di spesa e consumi di imprese e famiglie per fronteggiare i rincari energetici.

Pur in questo contesto, grazie al solido posizionamento editoriale, alla considerevole quota detenuta nel mercato pubblicitario e alla capacità di adeguare tempestivamente i costi all’andamento della raccolta pubblicitaria, il Gruppo MFE conferma l’obiettivo di conseguire per l’esercizio 2022 risultati economici e una generazione di cassa caratteristica (free cash flow) ancora positivi.

Si segnala inoltre che a partire dal 1° luglio 2022, sulla base dell’esito dell’OPAS lanciata da MFE sulle minoranze della controllata Mediaset España, i risultati economici del Gruppo Mediaset España saranno consolidati sulla base della quota dell’82,92% (rispetto al 55,69% del 30 giugno).