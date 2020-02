DIOCESI DI TRENTO * GIORNATA MONDIALE MALATO: « L’ARCIVESCOVO LAURO PRESIEDERà LA MESSA NELLA CAPPELLA DELL’OSPEDALE SANTA CHIARA, L’11 FEBBRAIO ALLE 17.00 »

La Chiesa di Trento per la Giornata del Malato (11 febbraio). Messa del Vescovo Lauro al S. Chiara (domani ore 17). Sabato 15 si incontrano giovani e adulti coinvolti in esperienze di servizio ai malati

Domani, martedì 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, la Chiesa celebra la 28ᵅ Giornata Mondiale del Malato. L’arcivescovo Lauro presiederà una s. Messa nella cappella dell’ospedale S. Chiara di Trento alle ore 17.00. Analoghe celebrazioni con l’arcivescovo in vista della Giornata sono avvenute nei giorni scorsi all’ospedale San Camillo (foto) e alla RSA De Tschiderer.

In relazione alla Giornata del Malato, la Diocesi promuove sabato 15 febbraio a Trento in Seminario (c.so Tre Novembre), un incontro rivolto a tutti i volontari – adulti e in particolare giovani – che accompagnano il pellegrinaggio diocesano a Lourdes organizzato in settembre, mettendosi a servizio come dame e barellieri.

Il programma prevede alle 15.00 preghiera e ascolto di alcune testimonianze di giovani e meno giovani, uniti dal desiderio di mettere un po’ del proprio tempo a servizio degli ammalati, sia a Lourdes come all’Ospedale San Camillo o altrove; alle 18.00 nella Chiesa del Santissimo (a fianco del Seminario) celebrazione dell’Eucaristia presieduta dall’arcivescovo Lauro; è la messa parrocchiale che sarà condivisa con la comunità; alle 19.00, tornando in Seminario, momento conviviale e ristoratore.

Sono invitati ammalati, dame e barellieri degli ultimi pellegrinaggi a Lourdes, in particolare i più giovani che, oltre all’esperienza nel santuario francese, stanno facendo esperienza di volontariato al San Camillo; gli iscritti a Ospitalità Tridentina; i membri della Consulta di pastorale della salute.

Qui link al messaggio di papa Francesco per la 28ᵅ Giornata mondiale del Malato.