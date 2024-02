CARABINIERI – CLES (TN) * « PREDAIA: « SI AGGIRAVA AL PARCO GIOCHI SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE ALCOLICHE E CON UN COLTELLO A SERRAMANICO, DENUNCIATO »

15.59 - sabato 10 febbraio 2024

Si aggirava nelle adiacenze del parco giochi di Mollaro, frazione di Predaia, in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, quando è stato controllato dai Carabinieri tempestivamente intervenuti su chiamata di alcuni cittadini, preoccupati perché, oltre al soggetto, nel parco vi erano alcune mamme e i loro bambini intenti a giocare.

L’uomo, un quarantenne, è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico, avente lama lunga circa 10 cm., rinvenuta a seguito di perquisizione personale, il cui porto è assolutamente vietato dalla normativa sulle armi. È così che i militari della Stazione di Predaia, dopo aver sequestrato l’arma bianca, hanno proceduto a denunciare la persona, un italiano proveniente da Trento. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di alcuni giorni fa e, tra l’altro, nei confronti del soggetto è stato anche contestato lo stato di ubriachezza in luogo pubblico, condotta per la quale è previsto il pagamento di una sanzione pari ad € 102.