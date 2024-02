CLA – CONSORZIO LAVORO AMBIENTE * POLITICA AZIENDALE: PREGHENELLA, « CERTIFICATA LA NOSTRA ATTENZIONE A PARITÀ DI GENERE E FAMIGLIA, ORGOGLIOSI DEL RISULTATO »

10.28 - sabato 10 febbraio 2024

Il Consorzio che riunisce una quarantina di cooperative di produzione lavoro e servizi ha ottenuto tre certificazioni (Parità di genere, Family Audit e marchio ‘Più Valore’) nell’ambito di un intenso programma che riafferma il suo impegno costante e tangibile verso la costruzione di una cultura aziendale positiva, paritaria e inclusiva.

Consorzio Lavoro Ambiente ha ottenuto il certificato per la Parità di genere, che testimonia l’impegno a non ammettere alcuna forma di discriminazione, diretta o indiretta, in relazione al genere, all’età, all’orientamento e all’identità sessuale, alla disabilità, allo stato di salute, all’origine etnica, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alla categoria sociale di appartenenza e alla fede religiosa di collaboratori e collaboratrici.

All’interno di questo percorso, CLA ha promosso tutte le azioni necessarie a rimuovere gli ostacoli culturali, organizzativi e materiali che limitano la parità di genere e l’inclusione e ha fornito condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle regole comportamentali.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato – commenta il presidente Germano Preghenella – perché non rappresenta soltanto il riconoscimento del nostro impegno e della nostra sensibilità, ma costituisce anche uno stimolo a fare sempre di più e sempre meglio al fine di creare una cultura aziendale paritetica e inclusiva».

Questo certificato affianca il Family Audit, rilasciato dalla Provincia nel giugno del 2023, strumento di management che ha impegnato il Consorzio a definire, e poi ad adottare, sedici misure organizzative volte a favorire il bilanciamento degli impegni vita e lavoro dei propri e delle proprie dipendenti. Il processo, fin dagli inizi, ha comportato il coinvolgimento attivo del personale in ambiti quali la promozione del diversity management, delle pari opportunità e del benessere lavorativo, dell’innovazione organizzativa, della responsabilità sociale d’impresa e del welfare aziendale e territoriale.

In quest’ambito il Consorzio sta lavorando per conseguire una maggior flessibilizzazione dell’orario di lavoro, politiche di gestione della maternità/genitorialità, politiche di selezione del personale non pregiudizievoli alla componente femminile, opportunità formative paritarie e su altre linee che favoriscano la conciliazione vita e lavoro e la valorizzazione di genere nel lavoro.

Chiude il trio dei riconoscimenti ottenuti in questo periodo, il marchio “Più Valore”, rilasciato dall’Agenzia del Lavoro e riservato alle organizzazioni che si impegnano in politiche volte a favorire una più equa rappresentanza tra i generi, effettuando azioni mirate in termini di pari opportunità.