GPI – TRENTO * SANITÀ: « AGGIUDICATA LA GARA COMUNITARIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO “ RECUP “ REGIONE LAZIO, 64,8 MILIONI PER UNA DURATA DI DUE ANNI »

AIl Gruppo Gpi (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, comunica che in data 10 maggio è avvenuta l’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto per la gestione multicanale del servizio ReCUP della Regione Lazio. Nelle prossime settimane saranno espletate le formalità e svolte le verifiche previste dalla normativa per giungere all’aggiudicazione definitiva.

Il valore di aggiudicazione è pari a 32,4 milioni per 24 mesi, rinnovabile per altri 24, per un totale di 64,8 milioni di euro. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese è guidato da Contact Care Solutions[1] (70%), società controllata al 100% dal Gruppo Gpi, affiancata dalla cooperativa aCapo (30%).

Prosegue in continuità la gestione da parte del Gruppo Gpi, già gestore del servizio negli ultimi due anni, e che ora, alla guida di un nuovo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si è aggiudicato l’appalto grazie a un elevato punteggio sulla qualità del progetto presentato.

Il servizio ReCUP gestisce il Centro Unico di Prenotazione delle prestazioni del servizio sanitario regionale, sul quale convergono, attraverso vari canali, le richieste di prenotazione da erogarsi presso tutte le strutture sanitarie pubbliche della Regione Lazio, oltre a quelle private accreditate.

Il servizio copre un bacino di utenza di quasi 6 milioni di cittadini e a oggi impiega circa 800 operatori (personale dell’attuale RTI).

L’appalto prevede, in particolare, l’esecuzione delle attività di coordinamento tecnico-organizzativo, la gestione e l’erogazione del servizio di ReCUP da intendersi come insieme di beni, tecnologie ICT, servizi di Contact Center e attività volte a garantire la semplificazione dell’accesso alle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, nonché la rilevazione della disponibilità dei posti letto offerti dal SSR. L’infrastruttura software e la centrale telefonica saranno manutenute, potenziate ed evolute per garantire una sempre maggiore efficienza oltre che una semplificazione dell’accesso multi-canale al servizio (telefono, web, app).

Sergio Manzana, Direttore ASA Care del Gruppo Gpi, afferma: «L’aggiudicazione di questa gara testimonia l’ottimo lavoro fatto negli ultimi due anni a fianco dei professionisti del sistema sanitario della Regione Lazio. Le competenze maturate sul campo dal Gruppo, che gestisce l’accesso ai servizi di cura di oltre 28 milioni di cittadini, e la capacità di reagire velocemente alle nuove necessità emerse durante l’emergenza sanitaria trovano un ulteriore riconoscimento».

GRUPPO GPI (GPI:IM)

Gpi è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione.

Nata oltre 30 anni fa a Trento, Gpi è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all’estero) e in R&S, svolta in partnership con le principali università e centri di ricerca italiani con l’obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being.

Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all’avanguardia e in nuovi modelli di servizio in grado di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone.

L’offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay.

La Società ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati pari a 271 mln di Euro, oltre 6.100 dipendenti e più di 2.400 clienti distribuiti in oltre 60 paesi.

Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel 2018.

ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 – ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475

[1] già Lombardia Contact srl