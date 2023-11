SEN. BIANCOFIORE (CI) * ELEZIONI COMUNALI ROVERETO (TN): « NO A CAVALLI DI TROIA, SI RISPETTINO I PATTI ELETTORALI »

12.50 - giovedì 30 novembre 2023

Elezioni comunali di Rovereto, no a Cavalli di Troia. E’ triste leggere sugli organi di stampa locale dell’ennesimo scontro nei partiti della coalizione di centro destra, scelti dai trentini per guidare la Provincia Autonoma. Uno spettacolo desolante per irrigidimenti senza senso che contravvengono ad accordi elettorali che oggi rischiano di rivalersi anche sulla città principale del mio collegio, Rovereto. Spero non sia una riedizione di Scherzi a Parte il fatto che gli amici della Lega puntino davvero ad un esponente della sinistra Olivi, quale candidato sindaco della città di Rovereto. Non me ne capaciterei se corrispondesse alla verità. E, a quanto apprendo dai giornali l’idea sarebbe finalizzata a depotenziare i colleghi di Giunta e di coalizione di Fratelli d’Italia, con i quali si da’ vita anche al governo della Nazione. Mi auguro che sia chiaro ai più che senza Fratelli d’Italia il centro destra non avrebbe vinto le elezioni.

In qualità di senatrice del collegio di Rovereto, ritengo doveroso sottolineare che la seconda città del Trentino, deve essere, per coerenza e rispetto di un’alleanza credibile, o civica o espressione della coalizione che ha tanti esponenti di livello che conoscono le gravi problematiche che attanagliano l’Atene del Trentino. In primis quello della sicurezza, vera piaga che la coalizione di centro destra è chiamata a sanare per restituire ai cittadini la meritata serenità. Mi batterò come sempre per una sintesi che veda premiata l’unità della coalizione, senza che nessuno pensi di avere diritti di prelazione che finirebbero per premiare le sinistre, di destra e di sinistra. Non ci sono scorciatoie e non è degno del centro destra puntare eventualmente alla vittoria con cavalli di Troia d’occasione ma con programmi e persone fattibili e credibili per ciò che hanno dimostrato nella vita. La coalizione è salda e non possono essere proprio i suoi massimi esponenti a indebolirla. Si lavori uniti per il bene dei trentini e dei roveretani, si rispettino patti elettorali innanzitutto con gli elettori, senza boutade e con coerenza altrimenti non avremo lunga durata.

Senatrice Michaela Biancofiore

Presidente Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC, Coraggio Italia) – MAIE