PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID: « QUATTRO NUOVI CASI DI POSITIVITà NELLE SCUOLE ITALIANE IN ALTO ADIGE, UNA SEZIONE DELLA MATERNA “RAGGIO DI SOLE” IN QUARANTENA PREVENTIVA »

Segnalati quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nelle scuole italiane in Alto Adige. Una sezione della materna “Raggio di Sole” in quarantena preventiva.

Oggi (30 ottobre) sono stati registrati quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nelle scuole in lingua italiana dell’Alto Adige. Due casi positivi vengono segnalati alla scuola elementare “Rodari” di Bolzano. Segnalato un altro caso alla scuola materna “Millecolori” di Bressanone e alla scuola materna “Raggio di Sole” di Bolzano, dove una sezione è stata posta in quarantena preventiva. Per tutte le altre informazioni è possibile contattare Thomas Laconi (thomas.laconi@provincia.bz.it). Per quanto riguarda la scuola in lingua tedesca, invece, è stata chiusa la scuola materna “Löwenegg” di Vipiteno, dove sono risultate positive al Coronavirus due collaboratrici pedagogiche.