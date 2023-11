APT ALPE CIMBRA (TN) * STAGIONE INVERNALE 2023: « PROTAGONISTI DEL LUNGO INVERNO TANTI GLI EVENTI, TRA SCI – STORIA – ENOGASTRONOMIA »

09.43 - giovedì 30 novembre 2023

Alpe Cimbra (Tn): Parte la stagione della neve sull’Alpe Cimbra. Tutto è pronto sull’Alpe Cimbra per una lunga stagione della neve e dello sci sull’Alpe Cimbra in Trentino.. La Skiarea Folgaria Lavarone darà il benvenuto agli sciatori con l’apertura degli impianti con il Ponte dell’Immacolata dove già si registrano molte prenotazioni 100 km di piste per gli amanti dello sci alpino con una grande varietà di piste dove tornerà ad allenarsi la nazionale americana Us Ski Team. Per gli appassionati dello sci nordico sono ben 80 i km di piste che durante la stagione invernale attendono chi vuole dedicarsi a questa pratica immersi in un ambiente alpino di unica bellezza.

La Skiarea sarà protagonista di importanti competizioni nazionali e internazionali, tra le quali l’Alpe Cimbra Fis Children Cup, la Coppa Europa di Snowboard, la Marangoni Cup, gli Special Olimpics della Gran Bretagna e la Para Alpine Skiing Competitions. La Skiarea lancia un’importante innovazione “smart”: lo sciatore potrà accedere agli impianti in modo innovativo! Addio alle CARD con chip! Potrà caricare direttamente il suo skipass sullo smartphone IPhone. Grazie alla tecnologia Bluetooth BLE non dovrà più utilizzare un supporto di plastica o cartaceo per lo skipass.

Potrà accedere agli impianti di risalita semplicemente tenendo lo smartphone in tasca. L’esperienza di acquisto si semplifica: si potrà acquistare lo skipass dal webshop,abbinarlo alla App sull’ IPhone, e scendere subito in pista. Mai più code e una scelta sostenibile. La neve sull’alpe Cimbra regala tante possibilità di divertimento anche a chi non scia: dalle Fat Bike le biciclette con le ruote “grasse” per incredibili escursioni alle ciaspolate nei tanti percorsi battuti e segnalati o in compagnia delle guide alpine, dalle camminate a piedi nudi al trekking con le caprette per i più piccoli.

Storia, cultura e tradizioni rendono la vacanza invernale sull’Alpe Cimbra speciale: scoprire le 7 Grandi Fortezze

dell’Imperatore ricoperte da un soffice manto bianco, percorrere i tanti sentieri tematici, visitare Lusérn uno dei Borghi più Belli d’Italia, scoprire la Vigolana con i suoi silenzi e viste spettacolari sul Lago di Caldonazzo, e ancora regalarsi una passeggiata sul Lago Ghiacciato di Lavarone

L’inverno sull’Alpe è ricco di tanti eventi che regalano grandi emozioni agli ospiti. Si parte l’8 dicembre con il Bolkhent, che significa Benvenuto in cimbro, la grande sfilata lungo il centro di Folgaria e che vuole essere il simbolo della calorosa accoglienza che questa destinazione in Trentino riserva ai suoi ospiti. Fino al 6 gennaio imperdibile il Mercatino di Lavarone che si svolge nell’antico Borgo dei Bertoldi Veci e la cui caratteristica sono gli antichi “volti” – avvolti- che ospitano l’artigianato e le produzioni locali. Dall’8 al 10 dicembre 2023 Artigiani a Bosentino, il mercatino di Natale di Bosentino con protagonisti i numerosi prodotti artigianali, fatti rigorosamente a mano, i prodotti tipici della gastronomia locale, ma anche musica e laboratori per bambini, il tutto avvolto dalla magica atmosfera natalizia.

Attesissimo lo spettacolo delle Grandi Fiaccolate delle Scuole di Sci: neve e fuoco, un binomio capace di affascinare grandi e piccini e di rendere la magia una realtà sull’Alpe Cimbra. Una magia realizzata dai maestri di sci delle scuole sci e snowboard di Folgaria e Lavarone… cala il silenzio e nel buio della sera, tutti con lo sguardo sulla pista ad ammirare i maestri esibirsi in coreografie, incroci incredibili, serpentine ritmiche. Immancabile il Capodanno in Piazza a Folgaria per salutare a suon di musica l’anno che se ne va e brindare al nuovo anno.

Protagonisti del lungo inverno i tanti eventi che sposano il binomio storia e enogastronomia, come la Passeggiata alla cascata illuminata dell’Hoffentol a Guardia il Paese Dipinto, la Passeggiata in notturna alla Segheria dei Mein, la CiaspoMagna Cimbra il 20 gennaio e la Di-Vin Ciaspolata. Che la magia dell’inverno abbia inizio