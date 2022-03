TAR TRENTO * INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2022: PRESIDENTE ROCCO, « NEL 2021 DEFINITI 180 RICORSI, PER IL NOT LA VICENDA POTREBBE DURARE ANCORA A LUNGO » (ALLEGATO PDF)

Premesso tutto ciò, reputo come lo scorso anno di iniziare questa Relazione con alcuni cenni sulla tragedia pandemica e sulla disciplina giuridica emergenziale che è stata emanata al riguardo con inevitabile riflesso pure sull’attività giurisdizionale.

Non posso peraltro dimenticare che in queste ultime settimane all’emergenza pandemica è stata rubata tragicamente la scienza mediatica dalla guerra scoppiata tra Russia, Bielorussia e Ucraina alla frontiera orientale dell’Unione Europea e che sta aggiungendo ulteriori e ancor più devastanti conseguenze non solo per quei sfortunati popoli ma per l’umanità intera, pur già duramente provata dal dilagare del Covid-19.

C’è un forte legame intrecciato dalla storia tra la gente del Trentino e quella dell’Ucraina, e del quale occorre conservare memoria.

Gran parte dei coscritti trentini furono inviati a combattere le truppe russe in Galizia, regione occidentale dell’Ucraina, durante la prima guerra mondiale, indossando l’uniforme austro-ungarica e pagando un tributo di quasi 11.000 morti, per gran parte dimenticati e che ivi a tutt’oggi giacciono in cimiteri di guerra.

E Nuto Revelli, ufficiale di quella Divisione Tridentina che ruppe a Nikolajevka l’accerchiamento nemico consentendo ai nostri alpini stremati dal freddo e dalla fame di porsi in salvo, scrisse su La Stampa nel gennaio del 1963 che “la popolazione ucraina – per pietà, simpatia o per ordine ricevuto dalle autorità russe – fu sollecita nell’alleviare sofferenze, offrì da mangiare, vestire e possibilità di riposo ai soldati dell’Armir”. Ora tocca dunque a noi, dopo quasi 80 anni, onorare con riconoscenza il debito di quella solidarietà ricevuta da chi a sua volta non sempre disponeva del necessario per sopravvivere.