CONSIGLIERI COMUNALI LEGA TRENTO * ELEZIONI 2020:  “ OTTIMO IL NOME DI MERLER, PUNTIAMO AL RILANCIO INTERNAZIONALE DELLA  CITTÀ IN VISTA DELLE OLIMPIADI 2026”

Ottima la convergenza intorno al nome del nostro collega Andrea Merler come candidato Sindaco a Trento per il centrodestra autonomista. Si tratta di una figura di ampio respiro, capace di portare il cambiamento a Trento e di puntare a guidare una città che vuole un primo cittadino che non solo si è realizzato da solo, ma che ha dimostrato dopo tanti anni di battaglie di essere persona seria, onesta e leale.

I cittadini di Trento potranno il 20 e 21 settembre scegliere un candidato Sindaco che è un esperto amministratore oltre che detentore di un bagaglio culturale con una forte innovazione internazionale, essenziale per una città che deve rilanciarsi e diventare protagonista anche in vista delle Olimpiadi del 2026.

Questo quanto dichiarato in una nota dai Consiglieri comunali della Lega presso il Comune di Trento