OSSANNA (PATT) – INTERROGAZIONE * CONCORSO SEGRETARI COMUNALI: « PROVE ABILITAZIONE, È POSSIBILE SPOSTARE L’ESAME DI QUALCHE MESE? »

15.40 - martedì 27 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Consigliere autonomista e Assessore regionale agli Enti Locali, Lorenzo Ossanna, ha presentato un’interrogazione in Consiglio Provinciale riguardante le tempistiche per lo svolgimento del concorso per l’abilitazione alla funzione di segretario comunale, esprimendo la necessità, su segnalazione di diversi candidati, di posticipare di qualche mese le prove di abilitazione.

L’importanza di un concorso per queste figure è importantissimo, soprattutto considerando la scarsità di persone qualificate in questa professione e la pressante richiesta degli enti locali di tale figura.

Da recente delibera della Giunta Provinciale sono stati fissati, nei giorni 17 e 19 luglio, le date delle prove scritte e pratiche per l’esame finale del corso abilitante. A causa di diversi fattori che hanno causato ritardi nel corso sperimentale, si è creato un considerevole divario temporale tra la conclusione dei corsi preparatori, il tirocinio e le prove stesse. Questa situazione rappresenta un problema per i partecipanti, specialmente per coloro che sono occupati, che devono organizzare le loro attività per affrontare con successo le prove, richiedendo ferie, permessi o aspettativa. La proroga delle tempistiche di qualche mese gioverebbe su una abilitazione sicuramene più alta.

Tuttavia, l’Assessore Gottardi ha comunicato che ciò risulta impossibile a causa di varie ragioni organizzative. La difficoltà nel trovare date concordate dai commissari, la composizione della commissione giudicatrice, insieme alla ricerca di aule adatte ad ospitare gli 89 candidati, sono stati i principali ostacoli per un eventuale spostamento delle prove. Inoltre, il coinvolgimento dell’Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti per l’utilizzo delle aule informatiche ha richiesto un periodo in cui non ci fossero attività didattiche, rendendo il mese di luglio l’unica scelta possibile per soddisfare le diverse esigenze.

Il Consigliere Ossanna ha riconosciuto la fondatezza delle motivazioni evidenziate dall’Assessore Gottardi. Aggiungendo che, in qualità di Assessore regionale, Ossanna sta dedicando considerevoli sforzi per migliorare le modalità di svolgimento degli esami e accelerare il processo. In linea con questo impegno, è già legge l’inclusione, nella Commissione giudicatrice del prossimo concorso, di dirigenti provenienti dalle due Province, che sostituiranno il Magistrato la cui nomina ha causato significativi ritardi. Questa modifica mira a garantire un’ulteriore accelerazione delle procedure di esame e a qualificare un maggior numero di candidati.