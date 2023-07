QUESTURA TRENTO * ROVERETO: « CHIUSO IL “BAR DIAMANTE” PER TRENTA GIORNI, A SEGUITO DEI NUMEROSI E GRAVI EPISODI DELITTUOSI »

16.28 - sabato 1 luglio 2023



Rovereto. “Bar Diamante” vicolo Parolari, 26 – Chiusura art. 100 T.U.L.P.S. Ieri 30 giugno è stato emesso dal Questore di Trento il Decreto di chiusura del “Bar Diamante”, sito a Rovereto in Vicolo Parolari nr. 26, in applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. e conseguente sospensione dell’attività per giorni 30 a decorrere dal 01.07.2023.

La misura adottata, in materia di ordine pubblico, è scaturita a seguito dei numerosi e gravi episodi delittuosi e delle turbative alla quiete cittadina, avvenuti presso il citato esercizio pubblico negli ultimi mesi. Ieri, dopo le notifiche al titolare, è stata data esecuzione al provvedimento di sospensione mediante affissione di avvisi sigillati all’esterno del pubblico esercizio. La misura si è resa necessaria anche per rispondere alla costante richiesta di maggiore tutela da parte della collettività ed eliminare la percezione di insicurezza e degrado più volte manifestata dai cittadini.