CIA ( FDI – TRENTINO) – QUESTION TIME * EX ARTIGIANELLI – SUSÀ PERGINE VALSUGANA: « CRISTO BENEDICENTE, SARÀ SALVAGUARDATO IL MOSAICO DAL SIGNIFICATIVO VALORE ARTISTICO »

QUESTION TIME: SARA’ SALVAGUARDATO IL MOSAICO DELL’EX ARTIGIANELLI.

E’ stata discussa in Consiglio provinciale la mia question time con la quale chiedevo la salvaguardia e il restauro di un grande mosaico di pregevole fattura e dal significativo valore artistico raffigurante il Cristo benedicente, custodito all’interno dell’ex Artigianelli di Susà di Pergine Valsugana e realizzato dal pittore ed incisore milanese Mino Buttafava. Su questo argomento avevo presentato a luglio 2020 una proposta di ordine del giorno, approvata quasi all’unanimità. Ora la PAT ha disposto l’abbattimento della struttura.

Nella risposta l’Assessore Bisesti ha soddisfatto le mie richieste precisando che la Sopraintendenza per i beni culturali ha effettuato le necessarie verifiche in ordine alla fattibilità dello spostamento e del restauro del sopracitato Cristo benedicente, la cui nuova collocazione, di concerto con la Curia alla quale sarà affidata anche la decisione sulla destinazione finale dell’opera, sarà presso una sede scolastica e le risorse per l’operazione sono a bilancio.

