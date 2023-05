ON. URZÌ (FDI) INCONTRO MINISTRO CIRIANI: « CON GEROSA IL “MODELLO MELONI” È FORZA DI GOVERNO PER IL TRENTINO E LA REGIONE »

16.19 - sabato 27 maggio 2023

Fratelli d’Italia, la principale forza di governo nazionale, al festival dell’economia di Trento ha proiettato il suo modello vincente, come asse portante della coalizione, anche in vista delle elezioni regionali/provinciali di ottobre.

È stata la candidata presidente della Provincia autonoma di Trento di FDI Francesca Gerosa, in pieno coordinamento con il coordinatore regionale del partito On. Alessandro Urzì, a tratteggiare il profilo di quello che sarà l’impegno di governo di Fratelli d’Italia nella roccaforte del sistema delle autonomie tessendo quella rete di relazioni indispensabili, secondo il principio della sussidiarietà, con i ministri responsabili dei settori strategici giunti in Trentino per sottoporsi al check-up sui primi sei mesi di centrodestra a trazione Meloni a Roma: Nordio, Fitto, Santanchè, Leo, oggi Urso e Ciriani, sopra tutti Giorgia Meloni in collegamento perché impegnata sul fronte dell’emergenza emiliano romagnola.

“Lo abbiamo detto e lo ripetiamo – chiarisce Francesca Gerosa – il Trentino è tanto più forte e tanto sarà più forte più forti saranno i collegamenti quotidiani, organici con il governo di centro destra più autorevole sulla scena europea. Ed è quello che abbiamo mostrato in questi giorni di relazioni e di scambio di informazioni concrete a Trento, in parallelo a quella che è fra le più importanti scene di confronto sul piano delle politiche economiche”.

È il coordinatore regionale di FdI On. Alessandro Urzì a tratteggiare il bilancio di questi giorni per il partito: “Modello Meloni anche per il Trentino, modello di efficienza, rapidità e pragmaticità del tutto femminile bene interpretata dalla nostra candidata presidente Gerosa. È evidente come sia proprio il modello di governo di Giorgia Meloni e di chi lo trasferisce sul territorio oggi ad incassare non solo consenso, interesse, curiosità ma anche ad acquisire la fiducia del mondo dell’impresa e dei cittadini.

Ora il nostro principale obiettivo, come perno della coalizione del centro destra, è quello di essere funzionali e decisivi anche per la sfida in Trentino e per la guida per la prima volta, assieme a Bolzano, da parte di una donna della regione Trentino alto Adige e della Provincia autonoma di Trento”.