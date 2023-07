QUESTURA DI TRENTO * FURTO PRESSO OBI VIA BRENNERO: « CERCANO DI RUBARE ACCESSORI PER AUTO, FERMATI DUE MALVIVENTI »

14.25 - giovedì 6 luglio 2023

La Squadra Volante ieri è riuscita a sventare un furto presso l’OBI di via Brennero e a evitare che i due malviventi portassero a termine altri “colpi” visto che erano in possesso di svariati attrezzi tutti utili per scassinare serrature e casseforti. Nel pomeriggio di mercoledì, infatti, un addetto alla sicurezza ha notato nel negozio due soggetti sospetti e con marsupio particolarmente ingombrante, perciò li ha tenuti d’occhio.

Uno dei due stranieri si è diretto subito allo scaffale degli accessori per auto ed ha immediatamente iniziato a nascondere sotto la maglia e nel marsupio una serie di accessori aiutato dal complice che ha iniziato a togliere l’antitaccheggio dalla merce.

I due hanno ripetuto l’operazione in diversi scaffali e poi si sono diretti verso le casse, dove hanno pagato solo una parte della merce prelevata, quella che non avevano occultato.

A questo punto l’addetto alla sicurezza ha allertato la polizia e le Volanti sono subito giunte sul posto. I malviventi, vistisi scoperti, hanno consegnato agli agenti quanto avevano tentato di rubare. La squadra Volante, vista la situazione, ha perquisito i due uomini e il loro mezzo, dove ha trovato una serie di oggetti che probabilmente i due, con numerosi precedenti specifici a loro carico, hanno utilizzato o avrebbero utilizzato in altre situazioni.