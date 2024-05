QUESTURA DI BOLZANO * «NUOVI DEFIBRILLATORI PORTATILI PER LA STRADALE, GRAZIE ALLA CROCE BIANCA»

07.52 - mercoledì 15 maggio 2024

L’ottima collaborazione fra l’Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca e la Polizia Stradale di Bolzano ha portato nelle scorse settimane alla firma di un accordo per la fornitura in comodato gratuito al Distaccamento Polizia Stradale di Brunico (BZ) di 2 defibrillatori semiautomatici esterni portatili (DAE), collocati a bordo delle autovetture di servizio e da utilizzare in caso di necessità e urgenza, soprattutto a seguito di incidenti stradali, quando non si possa attendere l’arrivo del soccorso sanitario. L’accordo ha previsto anche la formazione di 10 operatori della Polizia Stradale di Brunico da parte di personale specializzato della Croce Bianca mediante prove pratiche di rianimazione BLS-D, utilizzo del DAE e spiegazione delle procedure da attuare in caso di ostruzione delle vie respiratorie e di altre lesioni tipiche da incidenti stradali.

///

Neue tragbare Defibrillatoren für die Verkehrspolizei dank des Weißen Kreuzes

Die gute Zusammenarbeit zwischen dem Landesrettungsverein des Weißen Kreuzes und der Verkehrspolizei Bozen führte in den letzten Wochen zur Unterzeichnung einer Vereinbarung über die kostenlose Leihgabe von zwei tragbaren externen halbautomatischen Defibrillatoren (AED) an die Verkehrspolizei Bruneck (BZ), die in den Dienstfahrzeugen untergebracht werden und in dringenden Fällen, insbesondere nach Verkehrsunfällen, eingesetzt werden können, wenn es nicht möglich ist, auf das Eintreffen der medizinischen Hilfe zu warten. Die Vereinbarung sah auch die Ausbildung von 10 Verkehrspolizisten aus Bruneck durch Fachpersonal des Weißen Kreuzes vor, die praktische Wiederbelebungstests mit BLS-D, den Einsatz von AEDs und die Erklärung der Vorgehensweise bei Atemwegsobstruktion und anderen für Verkehrsunfälle typischen Verletzungen umfasste.