QUESTURA DI BOLZANO * « IN OSPEDALE CON UN MACHETE, ARRESTATO 55ENNE PER PORTO ILLEGALE DI ARMA DA TAGLIO »

09.35 - mercoledì 13 marzo 2024

Nella mattinata di ieri si era recato tranquillamente presso un Reparto dell’Ospedale cittadino per sottoporsi ad una visita medica. Mentre si spogliava, però, il Personale Sanitario si è accorto che, occultato negli abiti, il 55enne bolzanino C. M. – con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura e gravità, contro la persona e contro il patrimonio – era in possesso di un machete con una lama lunga 33 cm.. Immediatamente venivano fatti intervenire gli Agenti dell’Ufficio della Polizia di Stato che si trova all’interno del Nosocomio.

Condotto negli Uffici di Polizia, gli Agenti procedevano all’immediato sequestro del machete; inoltre, poiché nei suoi confronti è risultata pendente una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, dopo essere stato dichiarato in arresto, l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stesso, inoltre, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano per detenzione e porto illegale di arma da taglio. In considerazione di quanto emerso e dei precedenti a suo carico, pertanto, nei confronti di costui il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso la Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia dell’un Avviso Orale.