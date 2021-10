ROSSI (AZIONE) – INTERROGAZIONE * TRENTINO MUSIC ARENA: « LA DESTINAZIONE DELL’AREA PER IL CONCERTO DI VASCO ROSSO NON SEMBRA COMPATIBILE, QUALI I PASSAGGI URBANISTICI? »

Come annuncia il comunicato stampa della PAT, in data 10 settembre 2021 si sono aperte le prevendite dei biglietti di Vasco Rossi che si terrà “nella nuova Trentino Music Arena”.

La Provincia ha più volte confermato l’intenzione di infrastrutturare l’area in maniera definitiva per renderla idonea non solo all’evento “Vasco Rossi” ma anche per futuri concerti o eventi. Pare che l’investimento sia circa di 2 milioni di euro.

L’attuale destinazione urbanistica dell’area non sembra compatibile con tale utilizzo.

Con la presente interrogazione si chiede di conoscere quali siano i tempi, procedure, passaggi tecnici e urbanistici per la realizzazione della Trentino Music Arena.