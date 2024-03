PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GRANDI CARNIVORI « PERA DI FASSA, LUPO ALLONTANATO DAL PAESE CON PALLETTONI DI GOMMA »

16.27 - martedì 26 marzo 2024

Pera di Fassa, lupo allontanato dal paese con i pallettoni di gomma. Intervento di dissuasione su un lupo che, nella tarda mattinata di oggi, si aggirava nei pressi del centro abitato di Pera di Fassa. L’animale è scappato nel bosco dopo essere stato colpito per due volte con munizioni di gomma dal personale del Corpo forestale trentino, allertato da alcuni abitanti. Si ritiene possa trattarsi dello stesso animale che più volte, nel corso dell’inverno, ha manifestato comportamenti confidenti nella stessa zona e che è già stato oggetto di tentativi di dissuasione. L’invito è di non attirare animali selvatici – né in montagna né nelle aree urbane – perché potrebbero perdere la naturale diffidenza verso gli esseri umani.