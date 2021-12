PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 28 DICEMBRE / BOOM DI CONTAGI 894 NELLE ULTIME 24 ORE, MA RIANIMAZIONI STABILI / ANCORA UN DECESSO »

16:20 - 28/12/2021

Coronavirus: aggiornamento di martedì 28 dicembre 2021. Boom di contagi, ma rianimazioni stabili. Ancora 1 decesso.

Da un lato l’impennata dei contagi – 894 nelle ultime 24 ore – dall’altro la situazione stabile dei ricoveri in rianimazione che restano 23, come ieri. Sono i due aspetti principali dell’andamento del contagio in Trentino fotografati dal bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria che dà conto anche di 1 nuovo decesso: un uomo, ultra ottantenne, vaccinato ma ricoverato in ospedale per altre patologie.

Ieri sono stati ben 13.118 i test rapidi effettuati, dei quali 776 sono risultati positivi. A questi si aggiungono i 118 casi individuati dai tamponi molecolari (1.506 quelli analizzati ieri) che hanno confermato anche 260 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La fascia di età dove si contano più contagi rimane quella fra i 19 ed i 39 anni (328 casi) seguita da quella 40-59 (275).

Negli ospedali i pazienti ricoverati sono saliti a 115, (ieri 10 nuovi ingressi ma le dimissioni sono state esattamente la metà); fortunatamente resta stabile il numero di chi si trova in rianimazione (23 pazienti).

Si registrano inoltre 405 nuovi guariti, per un totale pari a 53.496.

Le campagna vaccinazioni infine ha totalizzato finora 984.613 somministrazioni, di cui 390.236 seconde dosi e 163.567 terze dosi.