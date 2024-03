GUGLIELMI (FASSA) – MOZIONE * GRANDI CARNIVORI: « ABBATTERE I LUPI PROBLEMATICI E CONFIDENTI IN VALLE DI FASSA »

16.11 - martedì 26 marzo 2024

Proposta di mozione – abbattimento di lupi problematici e confidenti in Valle di Fassa. Gli avvistamenti in centri urbanizzati della Val di Fassa di uno o più lupi troppo confidenti sta creando disappunto e soprattutto timore nel poter vivere ed effettuare anche semplici passeggiate nel fondovalle. Già alcuni mesi fa lo scrivente aveva depositato un’interrogazione sullo stesso argomento e le segnalazioni di persone seguite dal lupo in orari ed in posti che di consuetudine potremmo definire urbanizzati sono aumentate.

Si ricorda il lupo che ha inseguito una mamma con il figlio nel passeggino nell’abitato di Pozza di Fassa, il lupo che tranquillamente ha attraversato l’abitato di Moena, lo spavento procurato agli sciatori sulla pista Vajolet di Vigo di Fassa nel trovarsi il lupo a pochi metri, il lupo a Fontanazzo che dopo una scorrazzata in paese ha bloccato il sottoscritto attraversando la strada statale, non da ultima la segnalazione ricevuta allo scrivente, con tanto di video, dove una giovane donna con cane al guinzaglio si è dovuta barricare in una zona recintata per proteggere lei e il proprio cane da un lupo che, anche in questo caso, la seguiva incessantemente.

Il problema sta diventando troppo importante per poterlo derubricare a “caso isolato di lupo troppo confidente” e si ritiene necessario agire per quanto concesso dalle normative nazionali e sovranazionali, eliminando definitivamente il problema.

Come già ampiamente dimostrato, la questione della salvaguardia del lupo quale specie protetta, numeri alla mano, si può definire superata, al contrario l’ormai persistente paura a frequentare zone urbanizzate della Val di Fassa da parte della popolazione locale permane, anzi è aumentata. Non a caso Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha dichiarato il 4 settembre 2023 che: “la concentrazione di branchi di lupi in alcune regioni europee è ora un pericolo reale per il bestiame e potrebbe diventarlo anche per gli esseri umani”. La previsione della Presidente, seppur senza attacchi diretti, si sta verificando, quantomeno in Val di Fassa. La stessa Presidente ha esortato le autorità locali e nazionali ad intervenire dove necessario, la normativa vigente dell’UE infatti consente già di farlo.

Tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale

1) Ad utilizzare le deroghe alle leggi che proteggono i lupi nei casi che lo consentono al fine di abbattere gli esemplari manifestatamente troppo confidenti;

2) A mettere in attuazione metodi realmente efficaci al fine di evitare la presenza di lupi in zone antropizzate.

Luca Guglielmi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Fassa)