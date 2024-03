APT GARDA DOLOMITI (TN) * RACCOLTA RIFIUTI: « RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE, NEL GARDA TRENTINO ARRIVANO I “CLEANUP DAYS“ (25 -28 APRILE) »

12.00 - martedì 26 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con le sue infinite bellezze e opportunità, il Garda Trentino regala ogni giorno qualcosa di nuovo a chi lo vive. Per residenti e ospiti, sta per arrivare l’occasione di restituire qualcosa di questa straordinaria ricchezza e dimostrare il proprio amore per il territorio.

Dal 25 al 28 aprile, sono in programma – per la prima volta nell’ambito turistico di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. – i CleanUP Days, l’iniziativa di raccolta dei rifiuti in natura, che rientra nel CleanUP Tour che tocca varie destinazioni dell’arco alpino, promossa dall’associazione no-profit PATRON.

La manifestazione è gratuita e aperta a tutti – residenti, ospiti e amanti della natura. È possibile partecipare autonomamente o in piccoli gruppi, scegliendo un luogo o un percorso dove effettuare la raccolta. I sentieri saranno inseriti in una mappa interattiva (CleanUP Map), in modo da vedere quali luoghi siano già stati ripuliti o aggregarsi ad un’azione di pulizia in corso. La mappa proporrà inoltre suggerimenti su luoghi e percorsi dove l’azione di pulizia risulterebbe particolarmente utile, oltre ai punti dedicati allo smaltimento dei rifiuti raccolti.

A ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, verrà fornito un CleanUP Kit, composto da un sacco per rifiuti riutilizzabile in PP riciclato e una pinza in acciaio inossidabile, da ritirare presso uno dei punti di distribuzione indicati nella CleanUP Map.

“Come Presidente di Garda Dolomiti S.p.A. sono molto lieto di ospitare per la prima volta i Garda Trentino CleanUP Days. Quest’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’impegno della nostra A.p.t. per la cura del territorio, impegno che si esprime quotidianamente sotto molti aspetti, primo tra tutti il lavoro dei Garda Rangers per la manutenzione di sentieri a piedi, percorsi mountain bike e falesie all’interno del progetto dell’Outdoor Park. Non dimentichiamoci inoltre il grande lavoro della SAT e dei suoi volontari delle sezioni del Garda Trentino, da sempre al servizio del territorio” – ha dichiarato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

I CleanUP Days saranno anche l’occasione per coinvolgere gli interessati in momenti di divulgazione e workshop, sia sulle tematiche delle microplastiche e della salvaguardia della qualità dell’acqua sia sulla realtà dell’Outdoor Park e dei Garda Rangers.

I partecipanti alla raccolta avranno infine la possibilità di prendere parte a un concorso, con premi messi in palio da sponsor e partner dell’iniziativa (TNF Explore Fund, European Outdoor Conservation Association, Hydro Flask’s Parks For All, VAUDE Sport Albrecht von Dewitz Stiftung, Merrell Fund, Fjällräven e evoc Sports), come anche voucher per le Garda Trentino Experience e gadget Garda Trentino. Per partecipare al concorso sarà necessario condividere sui canali social la propria azione di CleanUP utilizzando l’hashtag #grabitandtagit.

“La parola chiave dei Garda Trentino CleanUP Days è senza dubbio coinvolgimento: non solo dei Comuni, delle locali associazioni e dei residenti, ma anche dei nostri ospiti che tanto apprezzano il nostro territorio e le numerose opportunità outdoor e di relax a diretto contatto con la natura. Sono sicuro che riusciremo a stimolare e a coinvolgere un buon numero di persone e a rendere il Garda Trentino un luogo virtuoso e riconosciuto per l’adozione di buone pratiche green” – ha aggiunto Oskar Schwazer, Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.