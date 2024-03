RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA ” * « NICOLA PORRO INTERVISTERÀ IN STUDIO IL MINISTRO DELLA DIFESA GUIDO CROSETTO (25/3) »

19.22 - domenica 24 marzo 2024

Domani sera, lunedì 25 marzo, torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro.

Al centro della puntata l’attentato in Russia e i risvolti sul conflitto in Ucraina. In studio il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

A seguire, il caso Bari e lo scontro politico.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Paolo Mieli, Alessandro Sallusti, Toni Capuozzo, Fausto Biloslavo, Cristina Giuliano, Hoara Borselli, Camillo Langone, Roberto Alessi.