CENTROSANTACHIARA.IT * “TEATRO RAGAZZI“: « LA STORIA DE “I MUSICANTI DI BREMA“ SOSTITUISCE LA “FILASTROCCA DELLA VITA“ AL SOCIALE (13/11) »

12.52 - mercoledì 09 novembre 2022

Teatro Ragazzi: la storia de I MUSICANTI DI BREMA sostituisce la Filastrocca della vita al Teatro Sociale Lo spettacolo con Silvano Antonelli e Ferruccio Filipazzi è stato annullato per ragioni tecniche e verrà sostituito con I musicanti di Brema. Sempre nello stesso giorno e alla stessa ora.

Domenica 13 novembre, ore 16, Teatro Sociale di Trento

Il calendario di Teatro ragazzi programmato al Teatro Sociale dal Centro Servizi Culturali S. Chiara prosegue con un nuovo spettacolo.

Domenica 13 novembre il palco del Sociale avrebbe dovuto ospitare la Filastrocca della vita con Silvano Antonelli e Ferruccio Filipazzi – per il secondo appuntamento di Anch’io a teatro con mamma e papà -, ma a causa di ragioni tecniche lo spettacolo è stato annullato e verrà sostituito con I MUSICANTI DI BREMA, portato in scena dal Teatrino dell’Erba Matta.

Domenica 13 novembre (ore 16) i bambini dai 4 anni in su potranno quindi farsi accompagnare a teatro per ascoltare la storia de I musicanti di Brema, spettacolo tratto dalla celebre favola dei fratelli Grimm e che si trasforma in uno spunto per una lettura/rilettura della storia, dei conflitti e delle armonie che la segnano, filtrati attraverso gli occhi umanizzati dei suoi protagonisti.

C’era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai stanco, non sopportava più i lavori pesanti e per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla. L’asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise allora di andarsene a Brema e intraprendere un lungo viaggio, durante il quale incontrò altri tre amici, il gallo, il cane e la gatta che lo accompagnarono nel suo viaggio.

I musicanti di Brema è una storia di anziani che cercano una rivincita, un’ultima occasione per dimostrare il proprio valore. Un viaggio immaginario, per raccontare in modo fantastico il nostro presente e i nostri possibili futuri, diventa l’oggetto di un suggestivo racconto per trasmettere alle nuove generazioni il fascino della scoperta, della speranza, della solidarietà e della giustizia, il senso del viaggio e il valore dell’amicizia.

Di Daniele Debernardi, lo spettacolo I musicanti di Brema vede in scena i pupazzi di Rosalba Marsala, con i costumi di Lorella Lionella e le musiche dello stesso Debernardi. Musiche originali che verranno suonate e interpretate da Riccardo Zegna, Johanna Rimmel, Fabio Biale, Federico Perrone e Sergio Babboni.

Info e biglietti

Biglietti al costo di 6 euro (ridotto a 4 euro per bambini dai 3 ai 14 anni e per i possessori dell’Euregio Family Pass) acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

Per info chiamare il numero verde 800013952 o visitare il sito www.centrosantachiara.it