PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SANITÀ: « DIRETTORE SANITARIO – AMMINISTRATIVO E PER L’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, COSTITUITE LE COMMISSIONI »

8.08 - sabato 26 febbraio 2022

Direttore sanitario, amministrativo e per l’integrazione socio sanitaria: costituite le commissioni. Lo ha deciso la Giunta su proposta dell’assessore Segnana.

Sono state costituite le commissioni di esperti per l’aggiornamento degli attuali elenchi di idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore per l’integrazione socio sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Lo ha stabilito oggi la Giunta, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana. In ciascuna delle tre commissioni vi è un esperto designato dalla Provincia e un esperto designato dall’Università; per le commissioni di direttore sanitario e socio-sanitario vi è un esperto designato dall’Istituto superiore di sanità, mentre per la commissione di direttore amministrativo un esperto designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Le Commissioni procederanno alla selezione dei candidati sulla base della documentazione presentata dagli stessi, valutando il curriculum vitae, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dall’avviso e, a conclusione dell’attività, predisporranno l’elenco degli idonei, in ordine alfabetico.