QUESTURA DI TRENTO * VIOLENZA A PUBBLICO UFFICIALE: « RUMENO IN ALTERAZIONE ALCOLICA MINACCIA GLI AGENTI CON DUE GROSSI COLTELLI, ARRESTATO »

13.48 - sabato 2 settembre 2023

La Polizia di Stato è intervenuta a Trento per una violenta lite in strada tra un uomo ed una donna. All’arrivo delle Volanti i due erano rientrati in casa continuando l’accesa discussione. Inizialmente l’uomo, un rumeno in evidente alterazione alcolica, ha tentato di impedire l’ingresso agli agenti che -una volta entrati- sono stati minacciati dall’uomo con due grossi coltelli da cucina.

Solo alla vista delle armi impugnate dai poliziotti il rumeno si è fatto ammanettare. Arrestato per violenza resistenza e minacce a pubblico ufficiale, questa mattina è comparso in Tribunale a Trento per il processo rinviato al prossimo 19 ottobre che attenderà in carcere.

Foto: archivio