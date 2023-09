REGIONE TN-AA/SÜDTIROL * “SCHOOLS BEYOND REGIONS AND BORDERS“: « PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA ATTIVA E L’INCLUSIONE SOCIALE TRA I GIOVANI EUROPEI, COINVOLTE 20 SCUOLE »

13.38 - sabato 2 settembre 2023

La Regione investe sui giovani e la cittadinanza attiva. Promuovere la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale tra i giovani europei. È questo l’obiettivo del progetto “Schools Beyond Regions and Borders – Active Citizenship for Tomorrow’s Europe” (SBRB) promosso anche quest’anno dalla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol finanziato dal programma Erasmus dell’Unione Europea. Il progetto coinvolge 20 scuole secondarie superiori provenienti da 7 paesi europei, Austria, Bosnia-Erzegovina, Francia, Germania, Irlanda, Italia e Spagna.

Il progetto prevede che le scuole coinvolte realizzino attività didattiche e formative che coinvolgano gli studenti in attività di volontariato, di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione al tema dei diritti umani. Gli istituti di Trento, Rovereto e la Val di Fassa sono alcune delle scuole che hanno già partecipato e aderito al progetto.

Le attività principali del progetto prevedono cicli di seminari su alcune topiche di interesse comune a tutte le scuole, inerenti – per fare qualche esempio – all’Unione europea, alla crisi climatica e al futuro della democrazia. Per ogni macro-tematica sono previsti ogni semestre 4-5 seminari tenuti in inglese da professori universitari o esperti del settore, che dialogano online con gli studenti nel corso di un pomeriggio al mese. A questo momento di riflessione comune seguono poi, in ogni scuola partner, attività di approfondimento su alcune sotto tematiche specifiche sotto la supervisione degli insegnanti referenti di una o più discipline diverse, che scaturiscono poi in un momento di restituzione con un prodotto (video, intervista, infografica), tradotto poi in italiano, tedesco e inglese per essere messo a disposizione di altre scuole e di altri educatori.

La finalità generale del progetto è quella di favorire l’incontro e la reciproca comprensione fra studenti e insegnanti europei attraverso lo scambio di saperi e di buone pratiche di educazione alla cittadinanza attiva. Tra gli obiettivi specifici, oltre a quello di fornire ai docenti materiali didattici di qualità per l’insegnamento della cittadinanza europea attiva negli istituti superiori, vi sono anche la promozione della conoscenza reciproca e del dialogo tra studenti e studentesse di diversa formazione e provenienza, il rafforzamento della conoscenza delle lingue e la promozione di occasioni di conoscenza e amicizia tra giovani appartenenti a regioni di confine di nazioni diverse, come – per l’appunto – le aree dell’Euregio.

A tal fine, a fianco dell’attività seminariale, il progetto prevede tutta una serie di eventi e iniziative collaterali, dagli scambi di studenti e insegnanti tra scuole appartenenti alla rete, ai progetti tandem per l’approfondimento delle lingue italiana e tedesca tra scuole della Regione fino a momenti di incontro con enti e istituzioni del territorio.

Il momento più importante per il progetto SBRB e per le scuole partecipanti è rappresentato dalla plenaria, durante la quale delegazioni di studenti, docenti e insegnanti si incontrano di persona: gli studenti presentano i propri lavori e tutti i partecipanti hanno l’occasione di progettare nuove attività e di sviluppare progetti comuni. Finora abbiamo organizzato due plenarie: la prima a Merano nell’ottobre 2021, la seconda a Trento, presso il Palazzo della Regione, nel maggio 2023.

Die Region investiert in die jugend und die aktive bürgerschaft

Aktive Bürgerschaft und soziale Inklusion unter den Jugendlichen sollen gefördert werden. Das ist Ziel des auch dieses Jahr von der Region Trentino-Südtirol geförderten und vom Erasmus-Programm der EU finanzierten Projekts „Schools Beyond Regions and Borders – Active Citizenship for Tomorrow’s Europe (SBRB)“. An dem Projekt nehmen 20 Oberschulen aus sieben europäischen Ländern – Österreich, Bosnien-Herzegowina, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien und Spanien – teil.

Die teilnehmenden Schulen sollen Bildungs- und Ausbildungsaktivitäten umsetzen, bei denen die Schülerinnen und Schüler sich mit den Themen Freiwilligenarbeit, aktive Bürgerschaft und Sensibilisierung für Menschenrechte auseinandersetzen. Schulen aus Trient, Rovereto und Val di Fassa haben bereits an dem Projekt teilgenommen.

Das Projekt umfasst Seminarreihen zu Themen von allgemeinem Interesse für alle Schulen, zum Beispiel die Europäische Union, die Klimakrise und die Zukunft der Demokratie. Für jeden Themenbereich werden den Schülerinnen und Schülern 4-5 Seminare in englischer Sprache angeboten, die an einem Nachmittag pro Monat online von Professoren oder Fachleuten gehalten werden, mit denen die Schülerinnen und Schüler interagieren können. Im Anschluss an diese Momente der gemeinsamen Reflexion werden dann in jeder Partnerschule einige besondere Themen unter Anleitung der Lehrkräfte der verschiedenen Schulfächer wieder aufgegriffen und vertieft. Am Ende soll ein Produkt entstehen (ein Video, ein Interview, eine Infografik), das auf Italienisch, Deutsch und Englisch übersetzt und anderen Schulen und Pädagogen und Pädagoginnen zur Verfügung gestellt wird.

Allgemeines Ziel des Projektes ist es, durch den Austausch von Kenntnissen und bewährten Verfahren zum Thema Bildung zur aktiven Bürgerschaft das Miteinander und das gegenseitige Verständnis zwischen europäischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften zu fördern. Zu den spezifischen Zielen gehören das Bereitstellen von qualitativ hochwertigem Lehrmaterial für den Unterricht zum Thema aktive europäische Bürgerschaft an den Oberschulen, die Förderung des gegenseitigen Kennenlernens und des Dialogs zwischen Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichem Bildungshintergrund und unterschiedlicher Herkunft sowie die Förderung des Fremdsprachenerwerbs und der Gelegenheiten zu Begegnungen und Freundschaften unter den Jugendlichen, die in Grenzregionen verschiedener Länder leben, wie zum Beispiel in der Euregio.

Diesbezüglich umfasst das Projekt auch eine Reihe von zusätzlichen Veranstaltungen und Initiativen, darunter der Schüler- und Lehreraustausch unter den teilnehmenden Schulen, Tandem-Projekte zur Vertiefung der italienischen und deutschen Sprache in den Schulen der Region und Treffen mit Körperschaften und Institutionen der Region.

Ein Schlüsselmoment für das Projekt SBRB und die teilnehmenden Schulen ist das „Plenary Meeting“, auf der sich Abordnungen von Schülern und Schülerinnen und Lehrkräften persönlich begegnen. Die Schüler und Schülerinnen präsentieren ihre Arbeiten und alle Teilnehmenden haben Gelegenheit, neue Aktivitäten zu planen und gemeinsame Projekte zu entwickeln. Es wurden bereits zwei Plenary Meetings organisiert, eins in Meran im Oktober 2021 und das andere im Amtsgebäude der Region im Mai 2023.