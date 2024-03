PAT * FONDO SVILUPPO E COESIONE: « IL 12/3 MELONI E FUGATTI FIRMERANNO L’ACCORDO, AL TERMINE IN PIAZZA DANTE ESERCITAZIONE ALLIEVI VVF DEL TRENTINO »

17.46 - venerdì 8 marzo 2024

Fondo sviluppo e coesione: martedì 12 Meloni e Fugatti firmano l’accordo. Martedì prossimo, 12 marzo 2024, nel Palazzo della Provincia a Trento, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri e Maurizio Fugatti, governatore del Trentino firmeranno l’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.

La firma avverrà alle 11.50 nella Sala Depero, alla presenza, fra gli altri, del Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

Al termine, in Piazza Dante, è in programma una breve esercitazione degli allievi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino.