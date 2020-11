PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SPETTACOLO: BISESTI, « DOBBIAMO SOSTENERE I LAVORATORI DEL SETTORE CULTURALE, PER TUTELARE L’IMPATTO SOCIALE ED ECONOMICO »

Un contributo previdenziale per gli artisti del Trentino – Alto Adige.L’assessore Mirko Bisesti: “Dobbiamo sostenere i lavoratori del settore culturale”.

“I lavoratori del mondo dello spettacolo sono fra i più colpiti dagli effetti economici negativi causati dalla pandemia. Trovo pertanto molto importante il disegno di legge approvato oggi dal Consiglio regionale, promosso dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il quale ringrazio il collega assessore Philipp Achammer, con cui viene introdotto un contributo pari a 500 euro annuali a favore degli artisti che intendono attivare una pensione complementare”. Così l’assessore provinciale alla Cultura, Mirko Bisesti, in relazione all’approvazione di una proposta normativa regionale a sostegno degli artisti.

“E’ un piccolo passo, certamente parziale, ma comunque significativo, precisa l’assessore, che sarà affiancato da altre misure in favore dei lavoratori e delle imprese che operano nel settore della cultura e dello spettacolo. Misure che abbiamo previsto nella prossima legge finanziaria della Provincia.

Dobbiamo intervenire – conclude Bisesti – non solo per difendere i molti posti di lavoro in ballo, ma anche per tutelare l’impatto sociale e economico generato dal settore della cultura”.