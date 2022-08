SEN. CONZATTI (IV) * ELEZIONI: « LE NOSTRE CANDIDATURE RADICATE SUL TERRITORIO, ALLEANZA DEMOCRATICA PER L’AUTONOMIA È PROGETTO DI SQUADRA »

16.06 - mercoledì 31 agosto 2022

“L’Alleanza democratica per l’autonomia è il frutto di un lavoro che sul territorio era già iniziato, è un grande progetto di squadra. Non siamo la somma di tre poli, del Polo civico territoriale, del Polo progressista democratico, del Polo riformista. Siamo la sintesi, siamo un disegno che traccia una strada molto chiara per il futuro. Abbiamo a cuore l’autonomia: è questo il mandato dei senatori eletti sulla base di una legge elettorale che al Trentino, all’Alto Adige e alla Valle d’Aosta, unici territori in Italia, permette di eleggere i propri parlamentari, in questo caso i senatori, solo su base territoriale. Non siamo collegati a logiche partitiche nazionali o a listini proporzionali. Noi siamo i rappresentanti dell’autonomia, dei nostri territori. Per questo è fondamentale che i senatori abbiano uno stretto collegamento con la storia, i problemi, i bisogni e le istanze del nostro territorio”. Lo ha detto la senatrice Donatella Conzatti, candidata nel collegio senatoriale di Rovereto, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei candidati al Senato di Alleanza democratica per l’Autonomia che si è svolta presso il Liber Cafè a Trento.

“E poi c’è il mondo – ha aggiunto Conzatti –, perché in questa legislatura tutti i parlamentari avranno una grande responsabilità: tenere la barra a dritta sui grandi temi geopolitici. Queste sono elezioni che rappresentano uno spartiacque nella storia. Noi abbiamo scelto quale modello geopolitico preferiamo sulla base dei valori che rappresenta: democrazia, libertà, centralità della persona. C’è la guerra, c’è la crisi energetica, c’è la crisi ambientale gravissima, c’è la crisi alimentare. Sono elezioni che ci chiedono di scegliere da che parte stare della storia”.

“L’autonomia – ha sottolineato ancora la senatrice – ha bisogno di tornare da dove è nata: in Europa. La nostra autonomia tornerà grande se parlerà il linguaggio della sostenibilità, della transizione ecologica e digitale, se parlerà di come riassorbire le grandi disuguaglianze. Tornerà grande se parlerà i linguaggi europei. E per questo abbiamo bisogno di una società europea, che sappia parlare le lingue, che abbia curiosità di capire, di studiare, che abbia consapevolezza di ciò che succede fuori di qui. Siamo per una società trentina a vocazione europea”.

All’iniziativa erano altresì presenti i candidati al Senato Pietro Patton per il Collegio di Trento, Michele Sartori per il Collegio di Pergine Valsugana, rappresentanti politici e istituzionali.