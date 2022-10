CENTROSANTACHIARA.IT * “SOLO GOLDBERG VARIATIONS”: « LO SPETTACOLO DI VIRGILIO SIENI SARÀ PRESENTATO AL TEATRO SOCIALE IL 10/11 ORE 20.30 »

09.04 - martedì 25 ottobre 2022

Virgilio Sieni a Trento con le “sue “ Variazioni Goldberg e un bando per l’azione coreografica aperto a tutti i cittadini. Virgilio Sieni, Coreografo danzatore di fama internazionale, ha ideato una coreografia in cui arte, musica e danza sono, in continuo dialogo tra loro. Lo spettacolo si intitola “Solo Goldberg Variations”e sarà presentato al Teatro Sociale il 10 novembre alle ore 20.30.

Sieni sarà accompagnato da Andrea Rebaudengo al pianoforte e, come suggerisce il titolo, lo spettacolo prevede l’esecuzione delle trenta famosissime “Variazioni Goldberg”, composte da Johann Sebastian Bach tra il 1741 e il 1745.

Il coreografo assegna a ciascuna di queste variazioni un’opera d’arte italiana realizzata tra il 1300 e il 1600, e ne dà una personale interpretazione attraverso passi di danza. Ogni messa in scena, non è una semplice replica, si interviene su alcuni aspetti per creare sempre qualcosa di nuovo e stimolante agli occhi dello spettatore.

VIRGILIO SIENI, già direttore della Biennale di Venezia Settore Danza, è danzatore e coreografo tra i più rappresentativi e affermati nel panorama europeo.

Dirige a Firenze il Centro Nazionale di produzione CANGO Cantieri Goldonetta, e fonda nel 2007 l’Accademia sull’arte del gesto, contesto innovativo di formazione rivolto a professionisti e cittadini sull’idea di comunità del gesto. Da qui nasce il progetto SUL CANTICO | TRITTICO, ideato da Virgilio Sieni per la città di Trento che prevede un bando di partecipazione per l’azione coreografica GIARDINO IN CUI VAGABONDARE, ispirata all’opera Giardino delle delizie di Hieronymus Bosch e rivolta a cittadine e cittadini del territorio. realizzato in collaborazione con il Centro S. Chiara per la città di Trento.

Il progetto, si rivolge a cittadini di ogni età, abilità e provenienza e a tutti coloro che intendono avvicinarsi ai linguaggi del corpo attraverso un percorso di consapevolezza intorno ai gesti primari come il camminare, il voltarsi, il toccare se stessi e l’altro, l’andare a terra, il raccogliere e tutte altre azioni che appartengono al fare quotidiano ma che nella pratica collettiva divengono esercizi di relazione e di scoperta consapevole del corpo e delle sue potenzialità.

Si svolgerà a Trento negli spazi del Centro S. Chiara con momenti di prove e di restituzione al pubblico il giorno 13 novembre alle ore 16.00 al Teatro Sanbapolis.

Per informazioni e iscrizioni, leggere attentamente il bando scaricabile dal sito www.centrosantachiara.it

Foto: Giovanni Daniotti