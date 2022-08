RETE 4 – “ ZONA BIANCA ” * TRA GLI OSPITI DELLA SERATA: « GIANLUIGI PARAGONE E IVA ZANICCHI, GIOVEDÌ 18 AGOSTO »

15.22 - mercoledì 17 agosto 2022

Domani sera, giovedì 18 agosto, nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma in prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi.

Mentre i partiti sono costretti a fronteggiare i dissidi interni per le candidature e le esclusioni eccellenti dalle liste, gli italiani sono alle prese con le bollette sempre più pesanti, che gravano sul bilancio di famiglie e aziende. Inoltre, sul tema della povertà, ci si interroga sulla fine del reddito di cittadinanza nel caso in cui prevalessero le forze politiche che vogliono abolirlo.

Si parlerà, inoltre, delle candidature dei no-vax alle prossime politiche e dei recenti episodi di omofobia, come il caso di Salerno, dove il padre avrebbe accoltellato la figlia e la compagna a causa della loro relazione. I fatti sono andati realmente così o in alcuni casi fa più comodo chiamare in causa l’omofobia per nascondere altre verità?

Tra gli ospiti della serata: Gianluigi Paragone e Iva Zanicchi.