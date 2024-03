PATT * BRNO – MEETING YEPP: « I GIOVANI DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE ATTIVI NELLE DISCUSSIONI SUL FUTURO VERDE DELL’EUROPA »

17.35 - venerdì 8 marzo 2024

YEPP conference Brno, i giovani del Patt partecipi e attivi nelle discussioni sul futuro verde dell’Europa. Dal 22 al 25 febbraio si è svolto a Brno, in Repubblica Ceca, il Council meeting dello YEPP, i giovani del Partito Popolare europeo dove anche il movimento Giovanile del PATT era presente, tramite il Segretario, Martino Tisot. L’evento ha posto al centro tematiche di prim’ordine soprattutto in luce dei recenti avvenimenti, con particolare attenzione alle sfide affrontate dai giovani agricoltori, alla transizione verde e all’urgente necessità di preservare l’ambiente, questioni cruciali dell’agenda europea.

I delegati sono stati impegnati per tutta la durata dell’evento in discussioni, workshop e sessioni informative anche con la partecipazione di ospiti illustri e personalità di spicco della politica locale, tra i quali si annoverano il Ministro dell’Ambiente e vicepresidente del partito ospitante KDU-CSL, Petr Hladík, e il Ministro dell’Agricoltura Marek Výborný. Non sono mancati i momenti di approfondimento anche riguardo ad altre tematiche, specialmente nel consueto momento di discussione legato alle risoluzioni che hanno visto presentate diverse proposte come, ad esempio, riguardo alla guerra in Ucraina, di cui proprio i giorni dell’incontro segnavano il triste anniversario.

Tra gli altri temi affrontati sono state presentate e discusse risoluzioni sull’importanza di rivitalizzare l’economia rurale, combattere l’evasione fiscale, rafforzare la formazione professionale di Erasmus+, azioni contro le minacce dell’Ungheria all’Ucraina e migliorare il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche. Proprio su quest’ultima risoluzione i giovani PATT sono particolarmente fieri del contributo che hanno potuto apportare, concorrendo ad ampliare sostanzialmente il contenuto della stessa, e rendendo il documento l’unico approvato all’unanimità dall’assemblea. “Questi momenti sono non sono importanti solamente per la politica europea”- afferma il Segretario Tisot, “ma anche per creare gruppo con organizzazioni giovanili di tutto il continente con valori ideali simili, specialmente con i nostri cugini Sudtirolesi e Austriaci”. “La collaborazione anche in queste sedi”- conclude Tisot, “rivolta specialmente a tematiche di interesse comune data le similitudini dei nostri territori, sono uno strumento davvero efficace per proporre soluzioni concrete ai nostri concittadini, oltre che a rappresentare l’essenza stessa dello spirito europeo”.