COMITATO SALVAGUARDIA LAGO SANTO (TN) * SEGNALAZIONE A PROCURA DELLA REPUBBLICA ED ALTRE ISTITUZIONI: «SITUAZIONE ANOMALA AL LAGO SANTO CEMBRA LISIGNAGO » (ALLEGATO ORIGINALE PDF PEC)

Con la presente SEGNALAZIONE alle autorità competenti, in base a quanto citato in oggetto, e alle note sopra esposte, si:

INVITA

il Comune di Cembra Lisignago a non proseguire i lavori al Lago Santo e si chiede la sospensione degli stessi per il periodo che interessa la riproduzione del gambero d’acqua dolce presente al Lago Santo e non prima di definire nella pratica le prescrizioni dell’APPA e dei Bacini Montani, previo sopralluogo congiunto degli stessi Enti provinciali interessati, assieme al Comune e ai rappresentanti del “Comitato per la salvaguardia del Lago Santo”.

CHIEDE

alla Sezione Ambiente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento di valutare:

– i fatti anomali sopra denunciati e i lavori fuori controllo, che possono impattare negativamente sul delicato ecosistema del Lago Santo creando dei danni ambientali irreversibili allo stesso lago;

– le eventuali responsabilità ed omissioni effettuate dalla ditta esecutrice dei lavori e sul

mancato controllo e inadempienza di atti di competenza del Sindaco – Giunta del Comune di Cembra-Lisignago, in riferimento anche alla normativa e legislazione provinciale in tema di lavori pubblici, nazionale ed europea in merito alla tutela e salvaguardia delle zone umide come il Lago Santo.

alla Sezione Ambiente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento si comunica, inoltre, che in data 13 novembre 2019 la sezione trentina di Italia Nostra, Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, ha presentato diffida al Sindaco e alla Giunta del Comune di Cembra Lisignago dall’eseguire i lavori previsti nel progetto di “Valorizzazione turistico ambientale del Lago Santo” e che in data 09 marzo 2020 il Sindaco del Comune di Cembra Lisignago ha risposto a questa diffida (vedi allegati).

In base all’art. 408 del c.p.p., si chiede cortesemente, di essere informati sulle iniziative prese e sullo sviluppo e risultati di questa segnalazione.