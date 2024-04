ON. DE BERTOLDI (FDI) * NUOVA VIABILITÀ A TRENTO: « MARCIAPIEDI QUASI PIÙ LARGHI DELLE CARRABILI? I CICLISTI CONTINUANO AD ANDARE SULLA STRADA »

13.26 - sabato 6 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La nuova viabilità della città di Trento, come da foto rilevata a Villazzano: marciapiedi quasi più larghi delle strade carrabili ormai di ridotte dimensioni, che non rispondono ad alcuna logica. I ciclisti perlopiù continuano ad andare sulla strada, perché coscientemente non possono rischiare di urtare pedoni, animali o carrozzine con bimbi sui marciapiedi, e quindi si trovano in una condizione ancora più pericolosa per la maggiore ristrettezza delle carreggiate, e così quando deve transitare un mezzo pesante, o questo schiaccia il ciclista al lato della strada, ovvero deve stargli dietro con conseguenti riflessi sul traffico.

Se poi dovesse prevalere la perversa logica delle zone 30 orari, od addirittura 20 orari, allora arriveremo al paradosso, che il pedone potrà vedersi sfrecciare sui marciapiedi le biciclette ad oltre 30 km/h, vista l’andatura media dei cicloturisti, mentre sulle strade le macchine avrebbero un impossibile circolazione a velocità ridotta!

Davvero una logica perversa che creerà ulteriori problemi al traffico cittadino senza nessun beneficio per alcuno.

Ritengo che qui siano in gioco non solo gli interessi e le libertà dei cittadini, dei pedoni e degli automobilisti, ma pure gli interessi di un territorio, che deve garantire al sistema economico ed ai lavoratori una agevole e scorrevole traffico cittadino.

La sinistra alla guida della città di Trento conferma ulteriormente la volontà di controllare e limitare la libertà dei cittadini, che vorrebbero sempre più sudditi, soggetti a restrizioni, e fonte di sanzioni pecuniarie per risanare i bilanci comunali.

Così l’onorevole Andrea de Bertoldi deputato del collegio di Trento di Fratelli di Italia.