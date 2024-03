NURSING UP TRENTO * TFR: « BASTA DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DELLA SANITÀ, CHIEDIAMO LIQUIDAZIONI LABORFONDOS COME I PROVINCIALI »

09.46 - giovedì 21 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La legge provinciale n.7 del 1997 all’art.54 prevede che la contrattazione collettiva provinciale venga condotta nel rispetto del principio dell’omogeneizzazione tra i vari comparti. Esistono invece palesi disparità tra gli istituti contrattuali provinciali, mi riferisco in particolare alla “liquidazione” (TFR), effettuata per i provinciali dopo 3 mesi dalla cessazione dal servizio, mentre per i dipendenti dell’Apss è prevista soltanto dopo 27 mesi.

Un ulteriore penalizzazione per i dipendenti Apss è costituita dalla quota versata dal datore di lavoro una volta iscritti al Laborfonds per il TFR, pari all’1% per i dipendenti dell’azienda sanitaria, il 2% invece per i provinciali, che quindi godono di un doppio vantaggio.

Tali trattamenti appaiono del tutto ingiustificabili e discriminatori, per un comparto sanità che invece dovrebbe “politicamente” essere reso sempre più attrattivo nei fatti e meritevole della giusta considerazione, dopo il grande sacrificio fatto nell’emergenza covid.

Alla politica chiediamo pertanto di applicare anche ai dipendenti dell’Azienda sanitaria le stesse modalità di pagamento del Tfr previste per il personale della Provincia e degli enti locali, con l’erogazione dell’intera somma entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per rimuovere la disparità di trattamento, consapevoli che per raggiungere questo scopo bisognerà modificare norme e contratti.

Per quanto ci compete, avevamo già richiesto di poter parificare i trattamenti nel precedente contratto ed ora, con l’inizio del rinnovo contrattuale 2022-2024, continueremo a sollecitare la politica perché realizzi in tempi brevi le azioni necessarie per dare finalmente pari diritti e dignità ai dipendenti Apss, rispetto a quelli provinciali, che allo stato attuale sono invece privilegiati.

*

Cesare Hoffer

Coordinatore Nursing up Trento