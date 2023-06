PAT * SERVIZI: « TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO SU GOMMA E FERROVIARIO, AVVIATA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE A TRENTINO TRASPORTI SPA »

15.22 - venerdì 23 giugno 2023

Trasporto pubblico urbano ed extraurbano su gomma e ferroviario: avviata la procedura per l’affidamento in house a Trentino Trasporti SPA. Su proposta dell’assessore Mattia Gottardi, la Giunta provinciale ha deciso di avviare, con la pubblicazione dell’avviso di preinformazione, la procedura per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico in provincia, urbano, extraurbano e ferroviario ( (Ferrovia Trento-Malè e in parte Ferrovia della Valsugana) a Trentino Trasporti SPA, per la durata di 10 anni, secondo il modello in house providing. Questi servizi sono attualmente affidati, sempre in regime di in house providing a Trentino Trasporti S.p.A, attraverso un disciplinare di affidamento che è in scadenza il 30 giugno 2024.

La normativa comunitaria (Regolamento CE 1370/2007) prevede che gli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico di passeggeri hanno facoltà di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. Lo stesso regolamento comunitario prevede che ciascuna autorità competente assuma i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell’inizio della procedura di gara o un anno prima dell’aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le informazioni inerenti al tipo di aggiudicazione previsto, ai servizi e territori potenzialmente interessati dall’aggiudicazione e alla data di inizio e durata dell’affidamento; si tratta del cosiddetto avviso di preinformazione.

La Giunta provinciale ha dunque approvato l’avvio di questa procedura disponendo che si provveda alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione

Nello specifico, l’avviso prevede l’effettuazione dei seguenti servizi di trasporto:

– ferrovia Valsugana (Trento-Borgo-Bassano del Grappa); per circa 500.000 km annui (il restante servizio, per circa 700.000 km viene svolto da Trenitalia);

– ferrovia Trento – Malè – Mezzana per circa 810.000 km annui;

– servizio extraurbano provinciale + servizi urbani di Trento, Rovereto, Alto Garda, Pergine e Lavis per 20,4 milioni di km complessivi annui circa.

La Giunta provinciale ha ritenuto di pubblicare l’avviso per la gestione di un lotto unico, ritenendo che la gestione unitaria da parte di una società consenta di ottenere, oltre ad una maggiore integrazione tra le reti di trasporto, anche delle maggiori economie di scala.

Relativamente all’affidamento in house i vantaggi attesi riguardano:

• una governance forte e strutturata nell’ambito di un sistema integrato ed a forte vocazione turistica;

• la condivisione con l’ente affidante delle scelte e flessibilità operativa;

• la capacità di investimento: valutazione puntuale degli interventi manutentivi necessari;

• una maggiore flessibilità nella gestione di situazioni di emergenza.

L’erogazione del servizio in forma diretta attraverso un operatore su cui si esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è motivata essenzialmente dalla relazione diretta tra il soggetto pubblico che opera nell’interesse collettivo ed il soggetto erogatore del servizio che da questo dipende. In questo modo si ritiene di assicurare immediatezza e rapidità nell’assecondare le esigenze del territorio, in particolare in un contesto quale quello provinciale caratterizzato da una prevalenza di linee a domanda debole.