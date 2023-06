ITEA * “APP ITEA“: PRESIDENTE GEROSA, « PRESTO I NOSTRI UTENTI AVRANNO UNO STRUMENTO IN PIÙ, PER INTERFACCIARSI IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE »

12.51 - venerdì 23 giugno 2023

La presidente Gerosa: “Il Consiglio è molto soddisfatto, presto i nostri utenti avranno uno strumento in più per interfacciarsi con Itea in maniera semplice e veloce”. App Itea: sulla rampa di lancio l’applicazione che semplificherà la comunicazione tra l’utenza e la Società.

Proseguendo il percorso intrapreso da Itea per migliorare l’efficacia e semplificare la comunicazione tra gli utenti e la Società, è stata presentata in questi giorni al Consiglio di Amministrazione la nuova App Itea, la cui attivazione è ormai in rampa di lancio.

“Tenevamo molto a questa App e siamo soddisfatti del lavoro fin qui fatto – commenta la presidente Francesca Gerosa dopo aver visionato assieme ai membri del Consiglio di amministrazione della Società le funzionalità sviluppate e i contenuti proposti per la nuova App che presto sarà disponibile per tutti gli utenti Itea – Con questa applicazione si rinnovano e si ampliano i canali e i punti di contatto tra la Società e i suoi utenti, i quali, oltre al telefono, alla mail o al recarsi di persona in sede per il disbrigo di varie pratiche, potranno tenere i contatti con Itea e accedere alle informazioni necessarie utilizzando semplicemente e comodamente lo smartphone o il tablet”.

La App Itea in questi mesi sarà provata in via sperimentale da un numero ristretto di utenti per testarne efficienza e fruibilità, al fine di affinarne le potenzialità. La nuova applicazione consentirà di vedere, con un’interfaccia comoda, semplice e intuitiva, i dati dei contratti delle unità immobiliari in locazione, lo stato dei pagamenti delle fatture a proprio carico, le proprie richieste (su unità immobiliari e parti comuni) e quelle fatte dagli altri utenti sulle parti comuni e le comunicazioni inviate loro da Itea. Tutte le eventuali comunicazioni ricevute verranno segnalate da una notifica sul proprio smartphone. Tramite la App, inoltre, si potranno inserire richieste di intervento e segnalare problemi di vivibilità dell’edificio o nell’appartamento in cui si abita e verificare lo stato di evasione e avanzamento della richiesta.

“Terminata la fase sperimentale, cosa che auspichiamo avvenga in tempi brevi, la nuova App Itea sarà resa accessibile a tutta l’utenza, sia negli store Android che Apple – anticipa la presidente Gerosa – Il nostro obiettivo è facilitare l’accesso ai nostri inquilini a una nutrita serie di informazioni e di servizi, potendo operare, a ogni ora e da ogni luogo, comodamente, tramite il proprio smartphone o tablet, in tempi rapidi. Una importante novità sarà che l’utente potrà monitorare, direttamente, a che punto è la propria segnalazione verificando lo stato di evasione e di avanzamento della richiesta”.