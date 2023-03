WALTER PRUNER * AUTONOMIA: « NON È PLAUSIBILE PENSARE AD UNA GESTIONE “CASALINGA”, SCHIVANDO PROBLEMATICHE MONDIALI DI CONFLITTI CLIMA E PANDEMIE »

08.39 - mercoledì 29 marzo 2023

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “Il Nuovo Trentino“, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Walter Pruner

///

La concezione tolemaica dell’Autonomia regionale, che ormai dal 1948 vede nella nostra regione Trentino Alto Adige/Sud-Tirol al centro la S.V.P. ed attorno la galassia dei diversi pianeti partito che a seconda della loro visione, la puntano, la osservano, vi dialogano, la sopportano, provano ad ignorarla, la adorano, la disprezzano, la subiscono, ne sono attratti, a volte distratti, ammagliati, vittime, ha concluso il suo ciclo. Del resto la visione tolemaica che prevedeva la terra quale centralità dell’universo si dimostrò scientificamente falsa, così come un monopolio autonomista in chiave monopartitico era chiaro che fosse prima o poi necessitato a mostrare la corda.

E’ la complessità dell’attuale modernità ad avere imposto un’accelerazione in tal senso. La storia non si ferma e pensare ad un’ Autonomia capace di schivare le problematiche mondiali del clima, delle economie di scala, dei conflitti a qualche migliaio di chilometri, delle pandemie, pensando solo ad una loro gestione “casalinga”, non è plausibile: il partito monostellato di Bolzano lo sa perfettamente anche perchè dotato di acuti sensori in terra capitolina. Ecco dunque necessario uno smarcamento da tempi e da contesti regionali che hanno sempre rappresentato per esso una pesante zavorra. Smarcamento che non inizia certo oggi ma trova nell’oggi l’occasione, la grande occasione di un’accelerata al costo politico irrilevante per Roma, ma dagli effetti fenomenali per Bolzano.

Quanto all’ appendice a sud di Salorno, questa è invece la grande eredità, il tema che si apre forte e grave se continua quella sorta di balcanizzazione partitica di un Trentino che deve, assolutamente deve, proporsi con una quadra che su questo senza sconti ad egoismi o miopi visioni dovrà misurarsi unito e con una prospettiva di lunga deriva, ben oltre l’appuntamento di autunno.

*

Walter Pruner

Trento