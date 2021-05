CGIL CISL UIL – TRENTINO * CRISI ECONOMICA. « SUGLI AIUTI PER I LAVORATORI SERVE CHIAREZZA, NON SI CONOSCONO I CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI SOSTEGNI »

Crisi economica. Sugli aiuti per i lavoratori serve chiarezza. Non si conoscono né modalità né criteri per l’erogazione dei sostegni. Le dichiarazioni dei segretari generali di Cgil Cisl Uil Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

“Apprendiamo che gli assessori Failoni e Spinelli hanno reso noti i tempi e i criteri sulla base dei quali verranno erogati gli aiuti a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi pandemica. Ci aspetteremmo la stessa solerzia e la stessa chiarezza anche per i lavoratori e le lavoratrici stagionali, 15mila addetti che con le loro famiglie attendono ormai da un anno risposte dalla Giunta provinciale. Invece i membri dell’Esecutivo si limitano a ricordare che entro la fine del mese arriveranno per loro gli aiuti statali.

Crediamo sia arrivato il tempo di mettere da parte gli annunci e di dare risposte chiare e precise a questi addetti in difficoltà ormai da mesi. Non si sa nulla su quali saranno i criteri per l’assegnazione dei sostegni, chi ne avrà diritto e a quanto ammonteranno. Non è stato ancora reso noto con quali modalità si presenterà domanda. Speriamo che almeno questa volta i criteri siano stati costruiti con razionalità e che non finisca come con l’attualizzazione dell’assegno unico, che di fatto ha lasciato non spese buona parte dei 13 milioni stanziati. I lavoratori e le lavoratrici hanno bisogno subito di queste misure e se si va avanti così rischiano di vedere gli aiuti quando avranno già cominciato a lavorare. Per lo meno quanti nel frattempo non hanno cercato di ricollocarsi altrove”.