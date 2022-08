FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA – MADONNA DI CAMPIGLIO – PINZOLO * TURISMO 2022: « POSITIVO IL PRIMO BILANCIO STAGIONE ESTIVA, IMPIANTI APERTI FINO AL 25/9 »

11.35 - venerdì 26 agosto 2022

L’OTTIMA ESTATE DELL’OUTDOOR AREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA: PIÙ CHE POSITIVO IL PRIMO BILANCIO DELLA STAGIONE

Impianti aperti a Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo fino al 25 settembre.

Una stagione sempre più lunga, che regala ancora tante occasioni di vacanza anche in autunno e che finora fa segnare un bilancio al di sopra delle aspettative.

Complici la fine dell’emergenza sanitaria, la voglia di vacanza e di spazi incontaminati e le belle giornate di sole, l’estate dell’Outdoor Area Campiglio Dolomiti di Brenta fa il pieno di turisti e si avvia a raggiungere un ottimo risultato per quanto riguarda la fruizione degli impianti di risalita nei mesi di giugno e luglio, così come anche il mese di agosto sembra andare di pari passo. Una bella soddisfazione per Funivie Folgarida Marilleva Spa, Funivie Madonna di Campiglio Spa e Funivie Pinzolo Spa che premia un impegno che non è mai cessato nemmeno nei mesi più difficili della pandemia.

UN’ESTATE PIÙ LUNGA

Un lavoro costante che quest’anno ha portato a una grande novità che punta a valorizzare e promuovere maggiormente i periodi di inizio e fine estate e, al tempo stesso, allungare il tempo della vacanza. In collaborazione con l’Apt di Madonna di Campiglio e l’Apt della Val di Sole, infatti, l’Outdoor Area, dopo gli anticipi di inizio stagione, protrae le aperture degli impianti fino alle porte dell’autunno: se settembre sarà ancora all’insegna del vivere la montagna con l’apertura di alcuni impianti di risalita fino al 25 settembre (a Folgarida la telecabina Daolasa 1 a servizio del Bike Park, a Campiglio la cabinovia Grostè 1 e 2 e la Pradalago, e a Pinzolo la Pinzolo – Prà Rodont rimane aperta fino all’11 settembre e poi nei due fine settimana del 17-18 e del 24-25 settembre), il mese di ottobre avrà i sapori dei prodotti enogastronomici del territorio, i colori fiammeggianti dell’autunno nelle Dolomiti di Brenta e la vivacità della musica con un ciclo di eventi tematici in quota in programma nei primi tre weekend del mese: proprio per questo la cabinovia Pradalago sarà in funzione nei fine settimana 1-2, 8-9 e 15-16 ottobre.

Anche se prima, non si potrà rinunciare a un appuntamento diventato un “must” per gli appassionati delle ruote grasse e per chi è in cerca di emozioni forti: a Daolasa di Commezzadura, dal 2 al 4 settembre, andrà in scena il gran finale della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2022. Insomma, sono ancora tante le emozioni da vivere nell’Outdoor Area Campiglio Dolomiti di Brenta, che però guarda già alla prossima stagione invernale.

VOGLIA DI NEVE, VOGLIA DI SCI

Smessi i vestiti dell’estate, la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta è pronta a ripartire e sta già mettendo a punto tutti i dettagli della stagione sciistica 2022-2023. La messa in funzione degli impianti di risalita è prevista nella seconda metà di novembre, compatibilmente con la situazione neve e l’andamento delle temperature per l’attivazione del sistema di innevamento programmato.

I listini prezzi sono già definiti e consultabili online sul sito SKI.IT, dove si potrà anche acquistare il proprio skipass in base alla formula che più corrisponde alle esigenze di ogni sciatore: il costo dello skipass giornaliero e plurigiornaliero è, infatti, dinamico, con un prezzo vantaggioso che può essere scontato fino al 20% rispetto al ticket acquistato il giorno stesso. L’acquisto online include anche l’assicurazione “Skipass Protetto” che rimborserà lo sciatore qualora, all’ultimo momento, dovesse rinunciare alla giornata di sci anche per motivi legati al contagio da Covid-19 e alla quarantena fiduciaria.

Torna Starpass: gli sciatori e gli snowboarder più affezionati non dovranno più prepagare gli abbonamenti stagionali a inizio stagione mentre gli sciatori occasionali potranno sciare liberamente e senza pensieri, avendo in tasca già il loro skipass. Starpass consente di pagare solo quello che si scia e garantisce uno sconto fino al 5% durante tutta la stagione invernale per tutte le sciate: due soglie massime di spesa, accumulabili in tutte e tre le località della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta (Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo) e Pejo permettono, inoltre, di ottenere uno sconto dell’80% sulle sciate successive, raggiunto il primo scaglione, e di sciare gratis al raggiungimento del secondo.

SETTIMANE PROMOZIONALI

La SkiArea, infine, ha attivato delle settimane promozionali esclusive per gli hotel convenzionati che offrono riduzioni sul prezzo di listino in biglietteria partendo dalla formula Free Ski ad inizio stagione, particolarmente conveniente che offre in un unico pacchetto l’hotel e lo skipass, fino alle altre settimane promozionali con sconti che variano dal 15 al 30% a seconda delle diverse stagionalità.

Tutte le informazioni sulle aperture degli impianti, i costi e le modalità di acquisto degli skipass, le promozioni e le convenzioni attive sono reperibili sul sito SKI.it.