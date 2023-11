NURSING UP TRENTO * SANITÀ: « LA LEGGE DI BILANCIO NAZIONALE RIDUCE LE PENSIONI, PRESIDIO DI PROTESTA A BOLZANO – PIAZZA S. MAGNAGO (1/12 -10.30) »

07.35 - mercoledì 15 novembre 2023

La legge di Bilancio nazionale non prevede la valorizzazione di infermieri e professionisti sanitari, riduce invece le pensioni e penalizza le nostre professioniste donne; questo è del tutto inaccettabile! Questo governo nazionale vuole affondare definitivamente la sanità pubblica, noi meritiamo RISPETTO e RICONOSCIMENTO, la nostra sanità non è più attrattiva e ci maltratta, è continua la fuga di nostri colleghi verso altre realtà, più remunerative e dove si valorizzano maggiormente le nostre competenze.

ORA BASTA! AL GOVERNO NAZIONALE CHIEDIAMO:

• Immediata estrapolazione degli infermieri e del personale sanitario ex legge n. 43/2006, dai destinatari del vergognoso articolo 34 della bozza della Legge di Bilancio 2024, che prevede un taglio delle pensioni per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996.

• Il ripristino delle condizioni precedenti rispetto all’opzione donna e la conferma della quota 103 per il pensionamento, in analogia a quanto previsto per il 2023.

• Urgenti modifiche all’Art. 10), comma 5), della bozza di Legge di Bilancio 2024, con inserimento della specificità professionale infermieristica tra quelle in aria di valorizzazione, ed estensione di tale provvedimento anche alle altre professioni ex legge n. 43/2006 (ostetriche, ass. sanitarie, tecnici radiologia e laboratorio, fisioterapisti, terp, ecc.)

• L’inserimento delle nostre professioni nelle mansioni usuranti

• Lo stanziamento di fondi adeguati ad aumentare la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive a 60 euro.

GLI INFERMIERI E TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE DI TRENTO E BOLZANO MANIFESTANO IN PIAZZA S. MAGNAGO A BOLZANO VENERDI’ 1° DICEMBRE 2023 dalle 10.30 alle 12.30

Cesare Hoffer

Nursing up Trento