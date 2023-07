MORANDUZZO (TRENTINO) * TRAPIANTO AUTOLOGO: « SI DIMOSTRA ATTENZIONE AD UN TEMA DELICATO, COME LA PATOLOGIA DEL SANGUE »

06.44 - mercoledì 19 luglio 2023

Trapianto autologo in Trentino. Moranduzzo: “Si dimostra attenzione a un tema delicato come è quello delle patologie del sangue”

Soddisfatto per l’attenzione posta dall’amministrazione provinciale e dall’assessore Segnana al delicato tema delle patologie oncoematologiche. Dare la possibilità ai trentini di svolgere presso l’ospedale di Trento un delicato intervento qual è quello del trapianto autologo di cellule staminali rappresenta un passo fondamentale per uno sviluppo di una branca della medicina sempre più importante qual è del resto l’oncoematologia.

Aprire a questa possibilità di trattamento rappresenta un’importante sfida per gli ematologi presenti sul territorio, inoltre offre a tante famiglie la possibilità di essere curate a Trento senza dover essere costrette a svolgere importanti viaggi nelle Provincie o Regioni vicine con relativi costi economici che non sono da sottovalutare.

Il trapianto autologo deve comunque rappresentare un punto di partenza e non uno di arrivo per lo sviluppo delle cure ematologiche in Trentino, ma sono fiducioso che questo passaggio è orientato in tal senso.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo