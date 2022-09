PAT * “FESTIVAL SPORT“ – TRENTO: « DATI QUINTA EDIZIONE, 300 OSPITI DA TUTTO IL MONDO / 130 APPUNTAMENTI / 50.000 PRESENZE »

19.07 - martedì 27 settembre 2022

Il Festival dello Sport festeggia il grande successo della quinta edizione. Momenti di Glora – 22/23/24/25 settembre 2022. Più di 300 ospiti da tutto il mondo, 130 appuntamenti 50.000 presenze e oltre 16milioni di video views.

Si è chiusa domenica la quinta edizione de Il Festival dello Sport 2022 organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Trentino Sviluppo e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

Straordinari i numeri registrati con 50.000 presenze agli eventi di Trento generando un effetto molto positivo sull’occupazione alberghiera in città per tutta la settimana dell’evento. Considerando infatti le strutture campione monitorate, il periodo compreso dal 19 al 25 settembre vede in città un’occupazione alberghiera media dell’84%, trend molto positivo generato in larga parte proprio dagli importanti flussi turistici prodotti dal Festival, come dichiarato dal Direttore dell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone Matteo Agnolin.

Un pubblico numeroso tornato ai livelli pre-pandemici, che ha riempito le sale, i teatri, le piazze durante le numerose attività outdoor, le mostre e che a tal proposito ha convinto gli organizzatori a prorogare la mostra dedicata a Federica Pellegrini fino al 2 ottobre. A questo pubblico si è aggiunta una grandissima platea digitale di quanti hanno seguito il Festival online. Gazzetta.it e ilfestivaldellosport.it hanno ottenuto un risultato record: sono state infatti oltre 16milioni le video views durante i quattro giorni della kermesse, con un grande seguito social che ha coinvolto anche il pubblico più giovane. Numeri che continuano a crescere grazie alla presenza on demand di tantissimi contenuti disponibili sempre sui siti ilfestivaldellosport.it e gazzetta.it.

“È stato bello tornare a Trento in presenza per questa quinta edizione de Il Festival dello Sport. Trento è una città bellissima, accogliente ed in questi giorni si è trasformata in una sorta di villaggio olimpico che ha accolto tantissimi campioni nazionali ed internazionali. – ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato di RCS MediaGroup Urbano Cairo – Siamo felici di trasmettere i valori dello sport attraverso il Festival. Lo sport è un esempio di come ci si deve comportare nella vita, di come si deve agire nelle situazioni difficili, di come sia importante la disciplina, l’impegno e la perseveranza.”

“Un Festival con numeri importanti e per il quale siamo consapevoli di aver intrapreso, anche con questa quinta edizione, la strada giusta”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che evidenzia, in particolare, due elementi estremamente positivi sull’edizione appena conclusa: “Da una parte la grande partecipazione, con tanti giovani e molti spettatori arrivati da fuori Trentino. Dall’altro lato, è stata confermata, ancora di più, la qualità degli appuntamenti e delle modalità organizzative, al netto naturalmente della partecipazione di grandi personaggi a cui va dato merito a Gazzetta. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno partecipato e contributo al successo della manifestazione. Gazzetta e Trentino marketing, Provincia, Comune, Università e Apt che hanno collaborato assieme, tutti i dipartimenti provinciali, i giovani e nuovi collaboratori che si sono messi alla prova. Così come le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la polizia locale, insomma tutta la squadra che ha reso possibile questo straordinario risultato.”

“Il Festival dello Sport è ogni anno più bello: in questi giorni Trento diventa capitale dello sport, i trentini partecipano entusiasti così come i negozi e le attività commerciali del centro storico che quest’anno hanno proposto al pubblico alcune attività ludico-sportive negli spazi pubblici adiacenti ai negozi o all’interno degli stessi, come, ad esempio, il calcio balilla, il tennistavolo, gli scacchi o la dama e molto altro. L’impegno è già rivolto alla prossima edizione dove cercheremo di essere sempre più bravi.” – ha dichiarato il Sindaco di Trento Franco Ianeselli.

“Gli ospiti del Festival dello Sport trovano a Trento il contesto e l’ambiente ideale per raccontare in maniera informale, amichevole, il loro percorso di vita, i successi e le sfide che hanno caratterizzato la loro carriera sportiva. Contenuti seguiti da un pubblico numeroso che ha affollato anche i camp sportivi, le attività nelle piazze, lo Sport Tech District, le mostre, i talk. Altrettanto forte è stata l’attenzione mediatica grazie al lavoro di oltre 280 giornalisti accreditati, SKY Sport e Rai Radio 1 che in Italia hanno accompagnato il festival in qualità di media partner, e, anche, ai nuovi media internazionali che hanno seguito le attività durante i quattro giorni come, ad esempio, Titan Sports, il più importante network sportivo in Cina. Un ringraziamento quindi al grande pubblico del festival, ai volontari e ai tanti giovani studenti che grazie al progetto di alternanza scuola – lavoro hanno potuto vivere un’esperienza formativa di grandissimo valore.” – ha dichiarato Maurizio Rossini CEO Trentino Marketing.

“Il bilancio di questo quinto Festival è più che positivo. Abbiamo avuto 130 eventi con oltre 300 ospiti, molti internazionali. Il pubblico si è divertito e si sono divertiti anche i campioni. Abbiamo visto come durante molti talk show i grandi personaggi dello sport si siano raccontati nel profondo come accade di rado. Questo perché il clima del Festival è un qualcosa di unico ed evidentemente riesce a metterli a loro agio>, ha dichiarato il Vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e Direttore scientifico del Festival Gianni Valenti. – Siamo contenti che ancora una volta la città abbia risposto in maniera importante e felici di avere accolto tantissime persone arrivate da fuori Trento. Il format del Festival piace, continueremo in questa direzione arricchendolo in futuro con altre novità.”

Quattro giorni ricchi di meravigliosi MOMENTI DI GLORIA, di memorabili racconti e di emozioni. La magia dello sport ha fatto registrare il tutto esaurito durante gli incontri, i talk e dibattiti. Oltre 300 grandi campioni nazionali ed internazionali hanno raccontato le loro imprese sportive e la loro storia insieme alle migliori firme de La Gazzetta dello Sport. Lo sport non è stato solo raccontato ma anche praticato grazie ai camp che hanno riempito le piazze di Trento. Numerose le attività per vivere lo sport a contatto di grandi allenatori e atleti. Il Festival dello Sport ha organizzato oltre 130 eventi memorabili che hanno emozionato e divertito il pubblico presente a Trento rendendo unica questa quinta edizione.

Il successo de Il Festival dello Sport è stato possibile anche grazie a importanti aziende e istituzioni che hanno scelto di essere brand partner dell’evento contribuendo attivamente allo sviluppo del palinsesto. Main Partner: Audi. Premium Partner: Brembo, Gruppo Cassa Centrale e UnipolSai. Sustainability Partner: Ecopneus. Scientific Partner: Gruppo San Donato. Partner: Havas SE, La Sportiva, McFIT, Moto Guzzi, Pastificio Felicetti, Gardaland. Official Apparel: Erreà Sport.Official Sneaker: SUN68. Official Broadcaster: Sky Sport. Official Radio: Rai Radio 1.

Foto: Michele Lotti