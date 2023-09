MEDIOCREDITO TN-AA * CANTINA ENDRIZZI: « EMESSO IL PRIMO MINIBOND, PER SOSTENERE IMPORTANTI INVESTIMENTI »

14.12 - martedì 12 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La Cantina Endrizzi emette il suo primo minibond per sostenere importanti investimenti. Endrizzi emette il suo primo minibond di 1 milione di Euro con scadenza 2031 garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Advisor, arranger e sottoscrittore del minibond è Mediocredito Trentino-Alto Adige.

Endrizzi è una cantina storica del Trentino sorta nel 1885 in località Masetto a San Michele all’Adige che produce vini di eccellenza, in particolare il Teroldego Rotaliano e lo spumante Trento Doc. Paolo Endrici fu uno dei fondatori dell’Istituto Trento Doc e partecipò nel 1984 alla redazione del disciplinare di produzione dello spumante metodo classico trentino.

La gestione della Cantina è rimasta saldamente in capo alla famiglia Endrici da cinque generazioni, oggi a fianco di Paolo lavorano in azienda la moglie Christine e i figli Lisa Maria e Daniele. Le nuove risorse finanziarie legate all’emissione del minibond consentiranno all’Azienda di dare avvio ad investimenti particolarmente importanti.

Il primo è legato all’acquisto di terreni agricoli nella zona di Brentonico, si tratta di un podere di otto ettari da convertire a vigneto, per incrementare la produzione delle bollicine di montagna. Un altro investimento è diretto ad ampliare la storica cantina sotterranea a San Michele di ulteriori 1800 metri quadri, per potenziare gli spazi dedicati alla fase di affinamento, ovvero alla maturazione dello spumante Trento Doc sui lieviti in bottiglia.

“Siamo estremamente orgogliosi dell’emissione del nostro primo minibond e del supporto finanziario di Mediocredito Trentino Alto Adige” afferma Daniele Endrici, co-titolare e Responsabile Commerciale della Cantina Endrizzi. “Parte dei fondi saranno indirizzati al sostegno finanziario di un progetto innovativo: la sperimentazione della fase di affinamento in alta quota. Abbiamo individuato una grotta al Passo del Tonale, ideale per le nostre bollicine, dove la temperatura è costante e vicina a zero gradi centigradi. Questo tipo di affinamento conferirà più eleganza al nostro spumante metodo classico. Un Trento Doc Endrizzi nuovissimo e a produzione limitata che uscirà in occasione delle Olimpiadi del 2026.”.

“La nostra banca ha seguito con grande interesse la Cantina Endrizzi nella strutturazione e nell’emissione di questo minibond, che abbiamo sottoscritto interamente” afferma Diego Pelizzari, Direttore generale di Mediocredito Trentino-Alto Adige. “Il minibond è uno strumento finanziario molto interessante perché permette anche alle imprese medio piccole di accedere al mercato dei capitali e quindi a nuove risorse da destinare ad importanti progetti di investimento – anche di medio lungo periodo. Inoltre, conferisce alle stesse maggiore visibilità sia sui mercati finanziari che nei confronti di clienti e fornitori.”

Mediocredito Trentino-Alto Adige, nel ruolo di advisor e arranger, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del Regolamento del prestito. Ha gestito poi l’attivazione del Fondo garanzia per le PMI e fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo sottoscritto interamente dalla banca.