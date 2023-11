ON. AMBROSI (FDI) * BYPASS TRENTO: « TROPPE INCERTEZZE, LA SICUREZZA SIA AL PRIMO POSTO »

18.21 - venerdì 24 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Tra le tante notizie di stampa e i documenti che scandiscono i tempi dell’attuazione, sui lavori della nuova circonvallazione ferroviaria di Trento, che, vale la pena ricordarlo, insistono su di un SIN, ex area industriale pesantemente inquinata e messa al momento sotto sequestro dalla magistratura che indaga per disastro ambientale e inquinamento, ad oggi possiamo affermare come non vi siano certezze e decisioni tali da rassicurare la comunità locale.

A inizio anno ho presentato un’interrogazione parlamentare sui rischi ambientali, della salute e della sicurezza del territorio, derivanti dal progetto di fattibilità che prevede la costruzione del nuovo tunnel, che coinvolge direttamente la città di Trento nell’area inquinata. Possiamo dare per assunti, e con adeguata certezza, i seguenti dati: i lavori non sono ancora cominciati; entro il primo trimestre del 2024 dovrebbero essere aggiudicati tutti gli appalti pubblici per la realizzazione delle ferrovie, che riguardano: Verona/Brennero; Liguria/Alpi; Brescia/Verona; Verona/Vicenza; Rho/Parabiago; Pavia//Milano Rogoredo. Tra l’altro, occorre ricordare come non vi siano fino ad oggi, certezze neanche in merito alle procedure successive all’aggiudicazione di tali appalti. Quello della linea Verona-Brennero, ad esempio, è stato aggiudicato l’8 febbraio 2023.

In data 7 novembre è stato poi pubblicato il decreto MASE di verifica di ottemperanza, tuttavia il termine dei 30 giorni previsti per verificare il completamento dell’ottemperanza alle condizioni ambientali non è ancora scaduto e senza questo documento di completamento l’appalto non può avere inizio. Inoltre lo scorso 27 luglio, il Ministro per gli Affari europei, Sud e Politiche Coesione e PNRR Raffaele Fitto, ha rilevato criticità rilevanti che non consentono la conferma del finanziamento. Per l’investimento 1.2 (circonvallazione Trento) vi è solo la proposta di alcune modifiche al CID (Council Implementing Decision) e OA (Operational Arrangements) al fine di garantire maggiore flessibilità al raggiungimento dei target di misura. Ciò significa che, ad oggi, non è garantita la conferma del finanziamento PNRR e pertanto anche la tempistica degli appalti, poiché i procedimenti PNRR scontano una procedura estremamente accelerata, che allo stato non sussiste per la circonvallazione di Trento. In definitiva, la situazione si presenta assolutamente nebulosa.

Le criticità sono note a tutti e impediscono il finanziamento attraverso i fondi PNRR, e l’adozione di procedure agevolate. L’erogazione di somme e l’inizio dei cantieri sarebbero quindi oltremodo rischiosi senza la rimozione degli ostacoli che, ad oggi, sono stati evidenziati per la effettiva riuscita dell’opera, nei tempi previsti inderogabilmente dalla legge. Occorre pertanto urgentemente ripensare il progetto ferroviario della circonvallazione di Trento verso un’area territoriale più sicura ed adeguata sotto il profilo ambientale e della sicurezza del territorio e dell’intera popolazione trentina. La sicurezza, ho sempre sostenuto e sempre sosterrò, deve essere sempre al primo posto”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia